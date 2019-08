Frenkie de Jong heeft een slecht gevoel overgehouden aan zijn officiële debuut voor FC Barcelona. De Catalanen startten het nieuwe seizoen in La Liga vrijdagavond met een 1-0-nederlaag bij Athletic de Bilbao.

"Dit was een slechte dag. We speelden niet goed en beginnen de competitie met een nederlaag, dus we zijn allemaal heel teleurgesteld", zei een balende De Jong, die de hele wedstrijd in het veld stond, na afloop tegen Ziggo Sport.

De van Ajax overgekomen Oranje-international slaagde er in zijn eerste officiële wedstrijd niet in zijn stempel te drukken. Barcelona speelde sowieso een povere wedstrijd en incasseerde vlak voor tijd de 1-0 na een schitterend doelpunt van Aritz Aduriz.

"Athletic zette hoog druk met veel intensiteit", zag de 22-jarige De Jong, die in Bilbao een middenveld vormde met Sergi Roberto en Carles Aleñá en daardoor onder anderen Sergio Busquets en Ivan Rakitic op de bank hield.

"Normaal hebben we genoeg kwaliteit om ons daar onderuit te spelen, maar dat deden we dit keer in ieder geval niet goed genoeg. We vonden de oplossing niet, waren slordig en maakten veel verkeerde keuzes. Dan kom je in het spel van Athletic en dan speel je tegen een ploeg die thuis gewoon heel goed is."

De teleurstelling was groot bij Frenkie de Jong en Barcelona. (Foto: Getty Images)

'Jongens hebben me echt goed opgevangen'

De Jong stond een week geleden in een oefenwedstrijd tegen Napoli (0-4-winst) ook al aan de aftrap bij Barcelona en speelde toen een verdienstelijk duel. De voormalige jeugdspeler van Willem II was dan ook niet verbaasd dat hij ook tegen Athletic mocht starten.

"Of het een verrassing is dat ik in de basis stond? Ik weet het niet, voor de mensen van buitenaf geldt dat misschien meer. We begonnen tegen Napoli ook met dit elftal, al speelden we toen een stuk beter."

Ondanks die valse start kijkt De Jong met een goed gevoel terug op zijn eerste weken bij Barcelona, dat minstens 75 miljoen euro betaalde om hem los te weken bij Ajax. De negenvoudig international voelde zich vanaf het eerste moment welkom.

"Ik ben echt goed opgevangen door de jongens en direct in het team opgenomen. Ze betrekken me in alles, sturen me naar leuke restaurants en dat soort dingen. De stijl van voetballen is ook een beetje hetzelfde als bij Ajax, al zijn er wat verschillen. De eerste weken bevielen echt heel goed, maar tegen Athletic was het slecht."

