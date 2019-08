Trainer John Stegeman vindt dat PEC Zwolle vrijdagavond veel meer uit het competitieduel met Vitesse had kunnen halen. De 'Blauwvingers' verloren door drie treffers in de tweede helft met 3-0 in Arnhem.

"De nederlaag heeft aan onszelf gelegen", concludeerde Stegeman na het duel in gesprek met FOX Sports. "We speelden een vrij comfortabele eerste helft waarin we er zelf enkele keren goed doorheen kwamen, al was het meer blaffen dan bijten. Maar na rust stonden we snel op achterstand door schijterig verdedigen."

De coach van PEC doelde op de benutte penalty van Tim Matavz, die tot stand kwam door een handsbal van Etiënne Reijnen. De Sloveense spits moest zijn strafschop overnemen - Bryan Linssen liep te vroeg in bij zijn eerste mislukte poging en trof doel in de rebound - en passeerde Xavier Mous in tweede instantie wel.

"Ik vind dat we het voor die strafschop al niet goed deden en bij het penaltymoment zelf gingen we er half in", aldus Stegeman. "Dat is gewoon een fout. Even later maakten we opnieuw een fout en stonden we met 2-0 achter. Dat is een beetje ons probleem, dat we in dat soort situaties gewoon slecht verdedigen."

Na de 2-0 van Vyacheslav Karavaev in de 64e minuut maakte Linssen er tien minuten voor tijd ook nog 3-0 van in de GelreDome. "Na die derde treffer zag je het vertrouwen bij de spelers afnemen. Ook dan moet je goede harde ballen blijven inspelen, maar het werden halve tikjes en halve duels. Dan speel je een kansloze wedstrijd."

De spelers van PEC Zwolle balen na weer een nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Stegeman niet nerveus door competitiestart

Voor PEC betekende de ruime nederlaag bij Vitesse het derde verlies in de eerste drie wedstrijden van het seizoen. De Zwollenaren begonnen de competitie met een 1-3-nederlaag tegen Willem II en vorige week was FC Utrecht met 3-1 te sterk.

"De manier waarop we verdedigen moet gewoon beter, anders gaan we het heel moeilijk krijgen", waarschuwde Stegeman, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij PEC. "Tegen Vitesse maakten we drie dikke individuele fouten en daarmee deden we onszelf de das om. Het zit 'm in de uitvoering, en die moet veel beter."

Dat PEC na drie wedstrijden stijf onderaan staat en nog maar twee keer wist te scoren, is voor Stegeman geen reden om in paniek te raken. "Ik raak niet nerveus, maar ben gewoon niet tevreden. De jongens moeten ook gewoon balen. Vitesse is een prima ploeg, maar we moeten naar onszelf kijken."

PEC krijgt volgende week zaterdag een nieuwe kans om de eerste punten van het seizoen te veroveren. De ploeg van Stegeman speelt dan een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

