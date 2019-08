Wesley Sneijder heeft besloten om als zaakwaarnemer aan de slag te gaan. De voormalige middenvelder, die deze week aan punt achter zijn voetballoopbaan zette, hoopt met zijn opgedane ervaring spelers goed te kunnen begeleiden.

"Het is een grote stap, maar ik weet dat ik het kan en het gaat me lukken ook. Alles wat ikzelf heb meegemaakt, kan ik op die gasten overbrengen", zegt Sneijder zaterdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

"Van aan de top komen tot er blijven, van voeding tot gerichte extra training, van spanning voor een WK-finale tot de omgang met pers en van bij Inter worden weggepest tot het heldenonthaal in Madrid, Milaan en Istanboel. Ik kan me onderscheiden van makelaars die niet in de top hebben gespeeld."

De 35-jarige Sneijder speelde sinds januari 2018 voor Al Gharafa, maar zijn contract bij de club uit Qatar liep aan het begin van de zomer af. De Utrechter kreeg naar eigen zeggen aanbiedingen van meerdere clubs en had dus nog door kunnen gaan, maar hij kon het niet meer opbrengen om zijn loopbaan te vervolgen.

"Als ik het had gewild en ervoor had getraind, had ik nog twee of drie jaar kunnen spelen", zegt Sneijder, die in zijn loopbaan ook voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice speelde. "Maar ik heb ooit tegen mezelf gezegd dat ik ermee zou kappen als de drive er niet meer was. En het is zover. Het heilige vuur is gedoofd."

Wesley Sneijder kende de beste periode uit zijn loopbaan bij Inter. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga geen jongens afpakken van andere agenten'

De zaken van Sneijder werden gedurende zijn spelerscarrière door zaakwaarnemer Guido Albers behartigd, maar de recordinternational van Oranje (134 interlands) voelde niet de behoefte om bij diens kantoor (Players United) aan de slag te gaan.

"Dat was makkelijk geweest, maar ik heb nooit voor de makkelijke weg gekozen. Het zelf doen hoort bij mij. Ik doe het ook alleen, wil het maximale uit mezelf halen en als ik hulp nodig heb, schakel ik uiteraard specialisten in", aldus Sneijder, die nog geen voetballers aan zich heeft gebonden.

"Omdat niemand nog weet dat ik dit ga doen. Spelers die extra begeleiding nodig hebben en daarvoor openstaan, wil ik graag helpen en als bekroning uiteindelijk wegbrengen naar een mooie club. Ik ga geen jongens benaderen of afpakken van andere agenten. Het gevoel moet goed zijn. Ik bied mezelf aan en dan zullen er ongetwijfeld spelers zijn, die zeggen: daar voel ik wat voor."