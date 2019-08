Philippe Coutinho speelt in ieder geval de rest van het seizoen voor Bayern München. 'Der Rekordmeister' neemt de Braziliaan op huurbasis over van FC Barcelona en heeft in de overeenkomst ook een optie tot koop bedongen.

De 27-jarige Coutinho was bij Barcelona door de zware concurrentiestrijd op een zijspoor beland en mocht uitkijken naar een andere club. Bayern meldt dat de buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, ergens in de komende dagen medisch gekeurd wordt.

"In mijn ogen mag niet alleen Bayern München, maar de hele Bundesliga en heel Duitsland blij zijn dat zo'n grote speler naar onze competitie komt", zegt trainer Niko Kovac tevreden op de site van Bayern.

Coutinho speelde pas sinds januari 2018 voor Barcelona, dat een bedrag van 120 miljoen euro betaalde om hem bij Liverpool los te weken. Door die transfersom was hij op dat moment na landgenoot Neymar de duurste speler ter wereld.

Door een hamstringblessure moest Coutinho de eerste duels van 2018 aan zich voorbij laten gaan, maar hij speelde in de tweede seizoenshelft alsnog 22 wedstrijden voor Barcelona. Daarin kwam Coutinho tien keer tot scoren en gaf hij zes assists.

Lionel Messi en Philippe Coutinho. (Foto: Pro Shots)

Coutinho door komst Griezmann op zijspoor

Afgelopen seizoen slaagde Coutinho er niet in een vaste plek in het elftal te veroveren, al speelde hij wel liefst 54 wedstrijden (elf goals en vijf assists). Door de komst van Antoine Griezmann deze zomer mocht hij definitief uitkijken naar een andere club.

Coutinho speelde naast voor Liverpool en Barcelona voor het Braziliaanse Vasco de Gama, waarbij hij ook de jeugdopleiding doorliep, Internazionale (2010-2013) en Espanyol (2012). Hij heeft 55 interlands achter zijn naam staan en won deze zomer de Copa América met Brazilië.

Zowel Barcelona als Bayern begon vrijdagavond in eigen land aan het nieuwe seizoen. Coutinho zag vanaf de tribune hoe de Catalanen de uitwedstrijd tegen Athletic de Bilbao verloren (1-0), terwijl de Duitsers voor eigen publiek niet langs Hertha BSC kwamen (2-2).

Philippe Coutinho kreeg de nodige kritiek bij Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Bayern trekt ook Fransman Cuisance aan

Bayern versterkte zich niet met alleen Coutinho, maar voegde vrijdag ook Mickaël Cuisance aan de selectie toe. De twintigjarige Franse middenvelder komt over van competitiegenoot Borussia Mönchengladbach.

"Mickael is heel sterk in het positiespel", zegt Bayern-directeur Hasan Salihamidzic. "Hij heeft een geweldige techniek, een fantastische linkervoet en is bovendien mentaal erg sterk."

Coutinho en Cuisance kunnen normaal gesproken op zaterdag 24 augustus hun debuut maken voor Bayern. De regerend landskampioen gaat dan op bezoek bij Schalke 04.

