FC Barcelona is vrijdag bij het competitiedebuut van Frenkie de Jong ten onder gegaan bij Athletic Bilbao. Aritz Aduriz zorgde in de slotfase op fraaie wijze voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0.

De 38-jarige Bask stond pas net een minuut in het veld toen hij het publiek in Stadion San Mamés liet juichen. Met een halve omhaal liet hij doelman Marc-André ter Stegen kansloos.

De Jong kreeg bij zijn debuut in La Liga meteen een 'warm welkom' van Athletic. De wedstrijd was nog geen anderhalve minuut onderweg of de oud-Ajacied werd van achteren flink aangetikt door Raúl García.

De middenvelder speelde in het vervolg een sobere wedstrijd. Hij was een stuk minder dwingend aanwezig dan hij doorgaans bij Ajax was, maar leed zo goed als geen balverlies. Ook verdedigend kwam hij amper in de problemen.

De Jong kreeg op het middenveld gezelschap van Sergi Roberto en Carles Aleña. Gevestigde namen als Sergio Busquets en Ivan Rakitic begonnen op de bank, al viel laatstgenoemde na rust in.

Antoine Griezmann maakte eveneens zijn eerste officiële minuten. (Foto: Pro Shots)

Ook Griezmann maakt debuut voor 'Barça'

Ook Antoine Griezmann, de tweede grote aankoop van Barcelona van deze zomer, maakte zijn officiële debuut. Dat kwam mede doordat Lionel Messi ontbrak. De Argentijnse vedette heeft een kuitblessure.

Nog voor rust viel ook Luis Suárez door een dergelijke kwetsuur weg. De Uruguayaan had vlak daarvoor de bal nog op de paal geschoten, nadat hij die zo in de voeten gespeeld kreeg van een tegenstander. Zijn vervanger Rafinha raakte voor rust nog de lat.

Na rust werd het spel er niet veel beter op. Barcelona was dominanter, maar kwam amper tot grote kansen. Rakitic en Griezmann stichtten namens de Catalanen nog wel wat gevaar, maar doelman Unai Simón werd niet op de proef gesteld.

Dat was aan de overkant wel anders. De net ingevallen Aduriz schoot de bal op fraaie wijze achter Ter Stegen en bezorgde de regerend landskampioen daarmee een enorme kater.

Bekijk het programma en de stand in La Liga