AZ speelt de thuiswedstrijd tegen Royal Antwerp in de play-offs van de Europa League op donderdag in het stadion van FC Twente in Enschede.

De Alkmaarders kunnen voorlopig nog niet in eigen AFAS Stadion spelen, omdat afgelopen weekend een deel van het dak instortte.

Uit onderzoek bleek daarnaast dat er nog steeds een acuut risico bestaat voor instorting van andere delen van het dak. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trof onder meer nog twee breuken en twee verdachte plekken aan.

AZ week al uit naar het stadion van ADO Den Haag, waar de ploeg donderdag thuis met 4-0 won van FC Mariupol. Ook zondag speelt AZ de competitiewedstrijd tegen FC Groningen in het Cars Jeans Stadion.

'We zijn Twente erg dankbaar'

Het is niet bekend waarom AZ volgende week niet opnieuw gebruik kan maken van de thuishaven van ADO, maar FC Twente heeft de club nu uit de brand geholpen.

"Het is mooi dat in navolging van ADO Den Haag ook FC Twente ons de helpende hand toesteekt", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. "We zijn FC Twente, de KNVB, de UEFA en de lokale autoriteiten zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze wedstrijd."

De heenwedstrijd tussen AZ en Antwerp wordt donderdag om 20.30 uur gespeeld. De return is een week later in België. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi.

