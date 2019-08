Vitesse heeft vrijdag zijn tweede overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. De ploeg van coach Leonid Slutsky was in de GelreDome met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle.

Tim Matavz opende kort na rust de score voor Vitesse uit een opmerkelijke strafschop, die moest worden overgenomen. Een kwartier later verdubbelde Vyacheslav Karavaev de voorsprong en tien minuten voor tijd bepaalde Bryan Linssen de eindstand.

Dankzij de overwinning gaat Vitesse met zeven punten uit drie wedstrijden voorlopig aan kop in de Eredivisie. De Arnhemmers kunnen later dit weekend nog gepasseerd worden door zeven andere ploegen. PEC wacht nog op zijn eerste punt en is door de nederlaag nu hekkensluiter.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond Vitesse op indrukwekkende wijze stil bij de dood van oud-speler Dejan Curovic, die zondag op 51-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Nadat oud-ploeggenoten op het veld fakkels hadden ontstoken ter ere van de Servische clubicoon, volgde een minuut stilte.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd stilgestaan bij de dood van Dejan Curovic. (Foto: Pro Shots)

Vitesse moet strafschop overnemen

De eerste helft in Arnhem leverde weinig spektakel op. Vitesse stichtte daarin het meeste gevaar en was via Linssen het dichtst bij een treffer. Zijn schot van net buiten het zestienmetergebied werd gekeerd door doelman Xavier Mous.

Na rust viel er een stuk meer te beleven voor het publiek in de GelreDome. Twee minuten na rust ging de bal op de stip voor de thuisploeg wegens hands van Etiënne Reijnen. De strafschop van Matavz werd gestopt door Mous, waarna Linssen in de rebound wel het net vond.

Scheidsrechter Rob Dieperink liet de penalty op advies van de VAR echter overnemen, omdat Linssen te vroeg inliep. In de herkansing stuurde Matavz Mous vervolgens de verkeerde hoek in en bracht zijn ploeg op voorsprong.

Vitesse ging daarna op jacht naar de 2-0 en breidde de marge halverwege de tweede helft uit via een treffer van Karavaev, die Mous passeerde met een schot in de korte hoek. Tien minuten voor tijd zorgde Linssen voor de beslissing na een combinatie met Matavz.

