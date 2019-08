NAC Breda en FC Eindhoven hebben ook hun tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met ruime cijfers gewonnen. Beide ploegen zijn net als De Graafschap nog foutloos.

NAC was voor eigen publiek met liefst 5-1 te sterk voor Helmond Sport. Bij rust was het al 4-0 voor de ploeg van trainer Ruud Brood, waarvoor Mounir El Allouchi twee keer trefzeker was.

Eindhoven won met dezelfde cijfers van FC Dordrecht, maar moet de provinciegenoot op doelsaldo (+6 om +5) boven zich dulden. Marcelo Lopes was bij Eindhoven de gevierde man. De Portugees was drie keer trefzeker.

De Graafschap was in Limburg met 0-3 te sterk voor MVV Maastricht. Toine van Huizen, Youssef El Jebli en Ralf Seuntjens zorgden voor de doelpunten. Voor zowel MVV als Dordrecht was het de tweede nederlaag van dit seizoen.

FC Volendam won opvallend eenvoudig van Roda JC. De ploeg van trainer Wim Jonk had mede door drie doelpunten voor rust weinig moeite: 4-0. Zakaria El Azzouzi, Jari Vlak, Nick Doodeman en Martijn Kaars bezorgden Volendam daarmee de voorlopige vierde plaats.

De zege tegen Dordrecht was reden tot juichen bij FC Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

Cambuur haalt uit tegen Eagles

Almere City en Telstar gaan mee in het spoor van Volendam en hebben eveneens vier punten. Almere rekende met 3-2 af met Jong PSV, mede dankzij een laat doelpunt van Thomas Verheijdt. Telstar won met 0-1 bij FC Den Bosch door een treffer van Sven van Doorm.

De grootste uitslag van de avond werd neergezet door SC Cambuur, dat de eerste zege van het seizoen boekte door Go Ahead Eagles met 5-0 opzij te zetten. Robert Mühren schoot twee keer vanaf elf meter raak tegen de ploeg uit Deventer, die lang met tien man speelde.

De resterende drie duels worden op maandag pas gespeeld. Dat zijn Jong Ajax-NEC, Jong AZ-Excelsior en Jong FC Utrecht tegen TOP Oss. Aftrap van die wedstrijden is om 20.00 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie