Steven Bergwijn heeft zijn contract bij PSV verlengd tot medio 2023. De Oranje-international maakt daarmee een eind aan de geruchten dat hij deze transferperiode uit Eindhoven zou vertrekken.

De 21-jarige vleugelspits had nog een contract tot 2022 bij de ploeg van coach Mark van Bommel. Daar is nu een jaar bijgekomen. Bergwijn werd deze zomer aan clubs als Ajax, Sevilla en Bayern München gelinkt.

"Dit is de juiste beslissing", zegt de aanvaller op de website van PSV. "Er waren andere opties, maar uiteindelijk moet alles passen. Voor mij, maar ook voor PSV. En de uitkomst is dat ik hier blijf. Met veel plezier en met veel vertrouwen."

Bergwijn maakte op zijn dertiende de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van PSV en maakte in het seizoen 2014/2015 zijn debuut bij PSV.

Bergwijn brak afgelopen seizoen door

De aanvaller kende afgelopen seizoen zijn internationale doorbraak. Zo maakte hij in oktober zijn debuut voor Oranje en was hij in de Eredivisie goed voor veertien doelpunten. Voor Oranje kwam hij in totaal tot zeven interlands.

Technisch manager John de Jong is er trots op dat PSV Bergwijn langer aan zich heeft weten te binden. "Dat is vanzelfsprekend. Het is extra mooi dat we in het weekend van de opening van de nieuwe PSV Academy, zo’n exponent van onze opleiding langer vastleggen."

Uiteraard is ook Van Bommel verheugd. "Steven heeft uitzonderlijke kwaliteiten en zo’n speler heb je als coach natuurlijk graag in je team. Het is fantastisch nieuws dat Steven blijft."

Met Bergwijn in de basis wist PSV donderdag de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Europa League te bereiken. Zondag spelen de Eindhovenaren om 20.00 uur in de Eredivisie uit bij Heracles Almelo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie