Feyenoord heeft vrijdag de komst van de Portugees Edgar Miguel Ié bevestigd. De verdediger wordt door de Rotterdamse club voor een jaar gehuurd van het Turkse Trabzonspor.

De 25-jarige Ié, die met rugnummer 32 gaat spelen, kan komende zondag al zijn debuut maken voor Feyenoord. Dan speelt de ploeg van coach Jaap Stam in De Kuip tegen FC Utrecht.

De enkelvoudig Portugees international, die geboren is in Guinee-Bissau, speelde in de jeugd van Sporting CP en debuteerde bij FC Barcelona B in het betaalde voetbal. Daarna speelde hij ook voor Villarreal B, het Portugese Belenenses en Lille OSC en FC Nantes uit Frankrijk.

Ié stapte deze zomer transfervrij over naar Trabzonspor, maar de Turkse club wilde hem direct weer verhuren. Hij is zowel centraal als rechts in de defensie inzetbaar.

Technisch directeur Sjaak Troost is blij dat de verdediging met de komst van Ié verder versterkt is. "Met Edgar halen we een sterke, snelle verdediger in huis die zowel centraal achterin als rechtsback kan spelen", zegt hij op de website van de club.

Feyenoord versterkte verdediging eerder met Johnston en Karsdorp

Feyenoord legde vorige week al de verdedigers George Johnston (Liverpool) en huurling Rick Karsdorp (AS Roma) vast. Daar staat het vertrek van huurling Cuco Martina en Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05) tegenover.

Eerder versterkte de huidige nummer twaalf van de Eredivisie zich met Luciano Narsingh (Swansea City), Nick Marsman (FC Utrecht), Liam Kelly (Reading) en de transfervrije Leroy Fer.

Feyenoord plaatste zich donderdag na een 1-1-gelijkspel in Georgië ten koste van Dinamo Tbilisi voor de laatste voorronde van de Europa League. Zondag spelen Rotterdammers om 16.45 uur tegen FC Utrecht.