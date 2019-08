De Nigeriaanse oud-bondscoach Samson Siasia is door de FIFA voor het leven geschorst. De oud-international is schuldig bevonden in een matchfixing-onderzoek, meldt de bond vrijdag.

De 51-jarige Siasia heeft zich volgens de ethische commissie van de FIFA schuldig gemaakt aan het "hebben willen aannemen van steekpenningen om wedstrijden te manipuleren".

Door de uitspraak van de mondiale voetbalbond mag de voormalig aanvaller van onder meer KSC Lokeren en FC Nantes geen enkele voetbalgerelateerde activiteit uitvoeren. De schorsing geldt zowel nationaal als internationaal. Ook krijgt hij een boete van ruim 46.000 euro.

Siasia, die zelf 51 keer uitkwam voor het nationale elftal, was in de periodes 2010-2011 en 2016 bondscoach van de nationale ploeg. Ook had hij verschillende Nigeriaanse jeugdselecties onder zijn hoede.

De FIFA stuitte op de naam van Siasia in een onderzoek naar Wilson Raj Perumal uit Singapore, een beruchte matchfixer. In het kader van dat onderzoek werden al verschillende functionarissen geschorst.