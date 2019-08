Mark van Bommel hoopt dat hij deze transferperiode nog één of meerdere spelers mag verwelkomen. De coach van PSV benadrukt dat de club hoe dan ook de markt opgaat als Hirving Lozano inderdaad naar Napoli vertrekt.

"Met eventuele inkomsten uit transfers gaan we zeker wat doen. We kunnen in mijn ogen nog wel wat ervaring gebruiken", benadrukte Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag.

De coach van PSV lijkt in ieder geval Lozano op korte termijn kwijt te raken. De 24-jarige Mexicaan is persoonlijk al akkoord met Napoli en de clubs naderen naar verluidt een akkoord over een transfersom van rond de 40 miljoen euro.

PSV, dat eerder deze zomer spits Luuk de Jong aan Sevilla verkocht, haalde de Portugees Bruma als enige offensieve versterking tot nu toe. Verder werden verdedigers Timo Baumgartl, Toni Lato, Olivier Boscagli en doelman Robbin Ruiter vastgelegd, terwijl Ibrahim Afellay en Daniel Schwaab terugkeerden.

Hirving Lozano staat voor een transfer naar Napoli. (Foto: Pro Shots)

Dumfries en Bruma twijfelgevallen bij PSV

Het is nog niet duidelijk of Van Bommel tegen Heracles over rechtsback Denzel Dumfries en rechtsbuiten Bruma kan beschikken. De twee basisspelers vielen donderdag in de return tegen Haugesund (0-0) uit met pijntjes.

"We zijn aan het kijken hoe het de komende dagen gaat", zei Van Bommel daarover. "Het is voor een aantal jongens ook wennen. De gemiddelde leeftijd was heel jong. Als je ouder bent, heb je fysiek een veel betere inhoud."

De wedstrijd tussen PSV en Heracles begint zondag om 20.00 uur in Almelo en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. De Eindhovenaren staan na twee competitiewedstrijden op vier punten.

Vier dagen na het duel met Heracles wacht voor PSV het eerste treffen met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League. De return op Cyprus staat een week later op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase.

