Erik ten Hag verwacht niet dat Ajax deze transferperiode nog meer spelers gaat halen. De coach van de Amsterdammers gaat er bovendien van uit dat er geen vaste krachten meer vertrekken.

Ajax versterkte zich deze zomer al met aanvaller Quincy Promes, middenvelder Razvan Marin, verdedigers Lisandro Martínez, Edson Alvárez en Kik Pierie en doelman Kjell Scherpen. De landskampioen wordt sinds deze week ook gelinkt aan middenvelder Dani Olmo van Dinamo Zagreb, maar de kans op zijn komst is klein.

"Ik ben tevreden over de selectie die er nu staat. Er zullen geen spelers meer bijkomen, of er moeten heel gekke dingen gebeuren", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo van zaterdag.

Ook als Kasper Dolberg nog vertrekt - de Deense spits wordt gelinkt aan een tijdelijke overstap naar Hoffenheim - hoeft Ten Hag geen vervanger. "Dat is niet nodig. Kasper speelt ook nog altijd bij ons, al zit hij nu wel in een fase van zijn loopbaan dat hij elke week moet spelen. Of die kans bij een andere club groter is? Dat ligt aan hem."

Ajax haalde deze zomer al aardig wat spelers, onder wie Razvan Marin. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag rekent op Van de Beek

Ondertussen is nog altijd niet duidelijk of Donny van de Beek na deze transferperiode nog het shirt van Ajax draagt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars sprak deze week de verwachting uit dat de door Real Madrid begeerde middenvelder blijft en Ten Hag sluit zich daarbij aan.

"Ik denk dat Van de Beek dit seizoen bij Ajax speelt. Of hij deze week een nieuw contract gaat tekenen, weet ik niet. Ik zeg alleen dat ik verwacht dat hij bij Ajax blijft. Voor vragen over transfers moeten jullie bij Overmars zijn", aldus Ten Hag.

Het is nog niet duidelijk of de Ajax-coach zaterdag tegen VVV kan beschikken over Klaas-Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui, die dinsdagavond niet ongeschonden uit het voorrondeduel met PAOK (3-2-winst) zijn gekomen. Huntelaar kampt met een rugblessure en Mazraoui heeft last van zijn knie.

Erik ten Hag verwacht dat Donny van de Beek blijft. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag verdedigt Promes na moeizaam begin

Mogelijk geeft Ten Hag zaterdag tegen VVV sowieso enkele spelers rust met het oog op de heenwedstrijd tegen APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League, die dinsdag op het programma staat op Cyprus.

Dat biedt mogelijk kansen voor Quincy Promes, die in beide voorrondeduels met PAOK geen minuut speelde en in de eerste twee Eredivisie-wedstrijden genoegen moest nemen met een rol als invaller.

"Er is veel concurrentie, maar Quincy heeft de potentie om een heel belangrijke rol bij ons te gaan spelen", benadrukte Ten Hag."Hij staat er positief in en is overtuigd van zichzelf, daarom hebben we hem ook gehaald. Het is bovendien prettig om een speler in de selectie te hebben die op meerdere posities uit de voeten kan."

De wedstrijd tussen Ajax en VVV in Venlo begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Amsterdammers staan na twee competitieduels (2-2 tegen Vitesse en 5-0 tegen FC Emmen) op vier punten.

