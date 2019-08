Het is onzeker of Adrián zaterdag het doel van Liverpool kan verdedigen in het competitieduel met Southampton. De Spanjaard raakte woensdagavond na de wedstrijd tegen Chelsea om de Europese Super Cup geblesseerd door toedoen van een fan.

Adrián, die in Istanboel aan de aftrap stond vanwege de blessure van eerste keeper Alisson, was het slachtoffer van een supporter die na de door Liverpool gewonnen penaltyserie het veld op rende. De fan stormde op de feestvierende spelers af, gleed uit en raakte vervolgens de enkel van Adrián.

Manager Jürgen Klopp weet nog niet of hij tegen Southampton over de doelman kan beschikken. "Zijn enkel is gezwollen, dus we moeten het even afwachten. Op dat incident na was het juist een geweldige avond voor hem", zei de Duitser.

De 32-jarige Adrián, die pas twee weken geleden bij Liverpool tekende, had tegen Chelsea een hoofdrol in de beslissende penaltyserie - na 120 minuten stond het 2-2. Hij stopte de penalty van Chelsea-aanvaller Tammy Abraham en bezorgde zijn nieuwe ploeg zo de eerste prijs van het seizoen.

Basisplaats lonkt voor Lonergan of Kelleher

Door de blessures van Alisson én Adrián lonkt een basisplaats voor derde doelman Caoimhin Kelleher. De twintigjarige Ier, die al jaren in de jeugdopleiding speelt en dit seizoen tot de hoofdmacht behoort, zat tegen Chelsea op de bank.

Het lijkt er echter op dat Klopp voor de 35-jarige Andy Lonergan kiest. "Kelleher heeft veel potentie, maar hij is nog niet op 100 procent. Maar we zullen zien, de keuze staat nog niet vast."

De wedstrijd tussen Southampton en Liverpool in St. Mary's Stadium begint zaterdag om 16.00 uur. De Champions League-winnaar van afgelopen seizoen begon de competitie vorige week met een 4-1-overwinning op Norwich City.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League