Cody Gakpo ziet voor zichzelf vooral voordelen als Hirving Lozano definitief vertrekt bij PSV. De Mexicaanse aanvaller is al persoonlijk rond met de Italianen, maar wacht nog op een akkoord tussen beide clubs over een transfersom van rond de 40 miljoen euro.

"Het zou betekenen dat ik meer kans op minuten maak. Ik moet mezelf natuurlijk nog wel bewijzen, maar dan heb ik in elk geval de kans om dat te doen", zei Gakpo donderdag nadat PSV zich ten koste van FK Haugesund had geplaatst voor de play-offs van de Europa League.

PSV gaat naar verluidt wel op zoek naar een vervanger van Lozano. De Eindhovenaren zouden geïnteresseerd zijn in FC Groningen-aanvaller Ritsu Doan, die een prijskaartje van 7 à 8 miljoen euro om zijn nek heeft hangen.

"Het is aan PSV hoe ze het vertrek van Lozano gaan opvangen. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik probeer gewoon de ontwikkeling die ik nu doormaak door te trekken. Ik wil uiteraard zo veel mogelijk spelen en daar moet ik zelf voor zorgen", aldus Gakpo.

'Er is verschil tussen in de basis staan en invallen'

Gakpo stond donderdag bij afwezigheid van Lozano, die met een voetblessure op de tribune zat, in de basis in de return tegen Haugesund (0-0) in de derde voorronde van de Europa League, maar hij kon net als zijn ploeggenoten geen potten breken in het Philips Stadion.

"Er is een verschil tussen in de basis staan en invallen. Die twee dingen zijn heel anders. Als je in de basis staat, moet je in de wedstrijd komen, en als je invalt, ga je meteen mee in het tempo. Het is een proces waar ik nu mee bezig ben. Dat komt wel goed", vertelt Gakpo.

PSV heeft dit seizoen vooralsnog moeite met scoren. De ploeg van trainer Mark van Bommel liet zondag tegen ADO Den Haag (3-1-zege) legio kansen onbenut en had ook tegen Haugesund het vizier niet echt op scherp staan.

"Ik denk dat we wel killers hebben, maar dat kwam er vandaag niet echt uit. Ik kan ook wel een balletje binnen schieten, maar het kan altijd beter. Ik ben van mening dat als het eenmaal gaat lopen, we grote uitslagen kunnen neerzetten", stelt Gakpo.

PSV gaat zondag op bezoek bij Heracles Almelo in de Eredivisie en speelt daarna het tweeluik met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League, waarin een plek in de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi kan worden veiliggesteld.