PSV, Feyenoord en AZ komen volgend weekend net als Ajax niet in actie in de Eredivisie. PSV-FC Groningen en Feyenoord-AZ worden door het Europese succes naar respectievelijk woensdag 25 september en donderdag 26 september verplaatst.

PSV plaatste zich donderdag ten koste van FK Haugesund voor de play-offs van de Europa League. De ploeg van trainer Mark van Bommel won de heenwedstrijd van vorige week in Noorwegen met 0-1 en dus was het doelpuntloze gelijkspel van donderdag in het Philips Stadion genoeg om door te gaan.

Eerder deze week meldde PSV al dat het competitieduel met FC Groningen naar 25 september verplaatst zou worden, mits de Eindhovenaren de play-offs zouden bereiken. RKC-PSV in speelronde 5 wordt daarnaast van zaterdag 31 augustus naar zondag 1 september (aftrap 20.00 uur) verschoven.

PSV begint de beslissende play-off in de Europa League tegen Apollon Limassol op donderdag 22 augustus met een thuiswedstrijd. De nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen gaat een week later op bezoek bij de club uit Cyprus. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase.

Ajax-Fortuna eerder al verplaatst

Feyenoord en AZ bereikten donderdag eveneens de play-offs van de Europa League door respectievelijk Dinamo Tbilisi en FC Mariupol uit te schakelen. De Rotterdammers en de Alkmaarders kiezen er daarom net als PSV voor om hun onderlinge duel een maand te verplaatsen, zodat ze meer rustdagen hebben.

Feyenoord neemt het in de play-offs op tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. AZ moet het Belgische FC Antwerp verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Door de verschuiving in het competitieschema komen volgend weekend slechts tien clubs in actie. Het duel van Ajax met Fortuna Sittard werd in een eerder stadium namelijk al naar 25 september verplaatst. De Amsterdammers plaatsten zich dinsdagavond ten koste van PAOK voor de play-offs van de Champions League.

Clubs die Europees voetbal spelen, hebben het recht om hun wedstrijden op een ander moment te spelen om meer rust te krijgen voor een Europees duel. Het gaat om een nieuwe regel die de KNVB vanaf dit seizoen heeft ingevoerd.

