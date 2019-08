Trainer Arne Slot is erg tevreden over de manier waarop AZ donderdagavond de return tegen FC Mariupol aanpakte. De Alkmaarders wonnen in Den Haag overtuigend (4-0) en plaatsten zich daarmee voor de play-offs van de Europa League.

"Het was mooi om te zien hoe de goals vielen en hoe we tot die treffers kwamen", zei een tevreden Slot in gesprek met FOX Sports. "Daar geniet ik als voetballiefhebber en trainer wel van. Ik ben ook erg blij dat we de nul hebben gehouden."

AZ was vorige week in het eerste duel met FC Mariupol (0-0) al de betere ploeg, maar het ontbrak de Alkmaarders in Oekraïne aan effectiviteit. Dat was donderdag anders in Den Haag, want bij rust stond het in het Cars Jeans Stadion al 2-0 door goals van Calvin Stengs en Thomas Ouwejan. De marge werd in de tweede helft naar vier vergroot.

Slot was niet bang dat zijn ploeg in de return weer zou verzuimen te scoren. "Als je twee duels speelt en je creëert zo veel kansen, dan weet je dat deze spelers met hun kwaliteiten echt wel een keer scoren", zei de coach van AZ, die zijn aanvallers ook om hun verdedigende werk prees.

"Het gaat ook om de arbeid die we er zonder bal in stopten. Ze doken er met z'n allen op als we de bal verloren en dat voorkwam dat we in het eigen strafschopgebied moesten verdedigen. Dat doen ook de spelers die altijd bejubeld worden om hun aanvallende spel."

'Spelers gaven aanleiding voor mooi feestje'

AZ kwam donderdag voor het eerst in actie in het stadion van ADO, dat voor de Eredivisie-subtopper als tijdelijke thuishaven dient. Zaterdag stortte een deel van het dak van het AFAS Stadion in, waardoor AZ tegen Mariupol en ook komende zondag (tegen FC Groningen in de Eredivisie) niet op eigen bodem kan acteren.

Hoewel AZ niet in het eigen stadion speelde, merkte Slot daar vrij weinig van. "Het was een erg mooie sfeer om in te spelen. Mensen binnen AZ hebben ontzettend hard hun best gedaan om ervoor te zorgen dat het als AZ aanvoelde en het voor fans mogelijk te maken om de wedstrijd te bezoeken. Onze spelers hebben uiteindelijk de aanleiding gegeven om er een mooi feestje van te maken."

In de beslissende play-off wacht voor AZ een krachtmeting met het Belgische Royal Antwerp, waar uitgerekend Sinan Bolat onder contract staat. De doelman kopte in december 2009 namens Standard Luik diep in blessuretijd de 1-1 binnen tegen AZ, waardoor de Belgen overwinterden in de Europa League.

"Ik had er nog niet aan gedacht, maar het wordt nu dan wel zaak om revanche te nemen op hem", aldus Slot. "Ik weet verder nog niet veel van Antwerp, omdat we met deze wedstrijd bezig waren, maar de videoanalisten zijn wel al bezig. Ik hoop dat de spelers hier eerst even van genieten."

De spelers van AZ vieren een feestje. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League