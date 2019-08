Frenkie de Jong begint vrijdag aan zijn debuutseizoen als speler van FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder maakte in de voorbereiding een uitstekende indruk en lijkt nu al niet meer stuk te kunnen bij de fans. De Spaanse journalist Xavier Ortuno en voormalig 'Barça'-speler Ronald de Boer snappen dat wel.

Het is begin juli als Barcelona op de socialemediakanalen van de club een filmpje plaatst voor de aankondiging van De Jong later die week in Camp Nou. Daarop is te zien hoe een jongen met een kaartje voor een stadiontour langs foto's van sterren uit het verleden wandelt. Eerst Johan Cruijff, daarna Ronald Koeman en dan... Frenkie de Jong.

De jongen krijgt als begeleidende tekst in zijn oortje te horen dat De Jong "de nieuwste artiest uit de Hollandse School in het 'Blaugrana'-shirt" is. Hij knikt instemmend. En met hem waarschijnlijk nog vele anderen die de beelden op hun telefoon zien, want het stadion is enkele dagen later gevuld met tienduizenden toeschouwers.

De Jong maakt de verwachtingen vooralsnog meer dan waar. Hij werd bij zijn eerste (oefen)wedstrijd in Camp Nou tegen Arsenal (2-1) meteen uitgeroepen tot man of the match en toonde vorige week in het duel met Napoli (4-0) nog zijn klasse met een weergaloze assist op Ousmane Dembélé.

"Hij heeft de fans nu al voor zich gewonnen", zegt Ortuno, die Barcelona volgt namens de toonaangevende Catalaanse krant Diario Sport. "Bij het aantrekken van spelers als Dembélé en Coutinho ging het altijd maar over de transfersom. Bij De Jong niet. Hij heeft iedereen al betoverd met zijn lach en natuurlijk zijn voetbalkwaliteiten."

"Hij leek in het begin nog wat zoekende, maar maakte tegen Napoli en Arsenal een uitstekende indruk", voegt De Boer eraan toe. "Ik zie niet veel verschil met hoe hij bij Ajax speelde, en dat is knap. Hij doet het zowaar nog beter. Als je bij Barcelona speelt, dan voel je je soms onoverwinnelijk, helemaal als je thuis speelt. Misschien dat dat bij hem in positieve zin meespeelt."

'De Jong is wat FC Barcelona nodig had'

De Jong kostte FC Barcelona 'slechts' 75 miljoen euro. De kampioen van Spanje contracteerde hem al in januari, op een moment dat De Jong zijn toenmalige club Ajax nog niet had geleid naar een plek in de halve finales van de Champions League, dankzij zeges op Real Madrid en Juventus.

Onder andere Diario Sport noemde dat bedrag na de eerste vriendschappelijke wedstrijden van De Jong voor Barcelona een koopje. Het medium vroeg zich zelfs af waarom de zevenvoudig international van het Nederlands elftal niet veel eerder werd binnengehaald.

"Toen ik De Jong voor het eerst zag spelen voor Barcelona dacht ik: oh my God, die jongen is echt goed", aldus Ortuno. "Niet dat ik dat niet al wist, want ik heb hem vorig jaar ook in actie gezien in de Champions League en Eredivisie, maar als je hem live aan het werk ziet, dan besef je het pas echt."

"De Jong is voor 75 miljoen gehaald en dus is er een bepaald verwachtingspatroon", vertelt De Boer. "Je wordt zo bij het grofvuil gezet. Die wereld is hard. Mensen maken vaak de vergissing dat een basisplaats bij Barcelona direct een voldongen feit is als je voor zo'n bedrag gehaald wordt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet er keihard voor blijven werken en het laten zien op het veld."

"De Jong is wat Barcelona nodig had, een fris gezicht", gaat Ortuno verder. "Hij kan met zijn dribbels en passes de wedstrijd een andere dimensie geven. Hij kan daarmee misschien wat verantwoordelijkheid weghalen bij Messi. Bijna alles moest afgelopen jaar van hem komen. De Jong en Messi samen op het veld kan een feestje worden."

'De Jong past perfect op de positie van controleur'

De Jong is de twintigste Nederlandse speler in de geschiedenis van Barcelona en wordt dankzij zijn sterke entree en natuurlijke manier van voetballen in Catalonië soms zelfs al vergeleken met de meest legendarische Nederlander die ooit voor Barcelona speelde.

"De vergelijking met Johan Cruijff is veel te overdreven", nuanceert De Boer met een glimlach. "Hij is gewoon Frenkie en moet zich daar verder niet mee bezig houden. Maar ik ben wel een Frenkie-fan en zie het hem in de toekomst zomaar heel goed doen bij Barcelona."

"Niemand verwacht dat hij hetzelfde gaat presteren als Cruijff", benadrukt ook Ortuno. "Die druk moet je hem ook helemaal niet opleggen. Maar als De Jong aan de bal is, ontstaat er wel iets moois en dat was bij Cruijff ook zo. Dus je krijgt er wel een beetje hetzelfde gevoel bij. Maar De Jong moet gewoon lekker zijn eigen ding doen."

Het is nog wel de vraag of De Jong meteen een basisplaats heeft bij Barcelona, dat vrijdag de competitie opent op bezoek bij Athletic Bilbao. Hij werd in de voorbereiding door trainer Ernesto Valverde voornamelijk opgesteld als controleur, maar op die positie lijkt routinier Sergio Busquets (31) nog onomstreden.

"De Jong past perfect op de positie van controleur, maar Valverde is niet iemand die zomaar dingen verandert", weet Ortuno. "Busquets blijft daarom gewoon staan, maar De Jong start ook in de basis. Daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Met De Jong hebben ze in elk geval een uitstekende back-up voor Busquets."