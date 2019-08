Nick Viergever maakt zich nog geen zorgen over het spel van PSV. De Eindhovenaren stelden donderdag ook in de return in eigen huis tegen FK Haugesund (0-0) zwaar teleur en ontsnapten zelfs aan een blamage in de derde voorronde van de Europa League.

"Zorgen is een groot woord. Het gaat inderdaad vooralsog vrij moeizaam dit seizoen, maar iedereen beseft wel dat het beter moet. Dat is alleen maar goed. Dat is ook een teken dat het vanzelf weer gaat lopen. Het belangrijkste is dat we door zijn", zei Viergever in het Philips Stadion tegen NUsport.

PSV creëerde tegen Haugesund, de huidige nummer negen van de Noorse competitie, behoudens in de slotfase van de eerste helft amper kansen en kwam zelf vlak voor tijd nog heel goed weg bij een kopbal van Martin Samuelsen rakelings naast en een schot van dichtbij van Bruno Miguel Santos Leite op de buitenkant van de paal.

"Het is niet zo dat we deze wedstrijd heel snel moeten vergeten. Juist niet. We moeten dit goed analyseren om er als team van te kunnen groeien, zodat we het onszelf de volgende keer niet weer zo moeilijk maken in dit soort wedstrijden, want we moeten het onszelf kwalijk nemen dat we Haugesund in leven hebben gehouden", aldus Viergever.

"We moeten leren de juiste keuzes te maken. Niet altijd voor de eerste de beste mogelijkheid gaan, maar even uitstellen en de bal naar de andere kant verplaatsen, zodat je de tegenstander verder naar achteren drukt en uiteindelijk echt helemaal kapot speelt. Iets meer rust in het spel. De jonge jongens zijn heel gretig, maar dan loop je jezelf soms ook een beetje voorbij."

Nick Viergever in actie tijdens de wedstrijd tegen FK Haugesund. (Foto: Pro Shots)

'Het was vorig seizoen ook niet allemaal zo spectaculair'

Het contrast met een jaar geleden is groot bij PSV. De ploeg van trainer Mark van Bommel plaatste zich toen eenvoudig voor de groepsfase van de Champions League en won de eerste dertien competitiewedstrijden, om vervolgens wel naast alle prijzen te grijpen.

"Het was aan het begin van vorig seizoen ook niet allemaal zo spectaculair. Het verschil is dat we toen meteen scoorden. Als we zondag tegen ADO Den Haag (3-1) en vandaag meteen de 1-0 hadden gemaakt, was het een stuk makkelijker geworden", stelde Viergever.

"Ik kan me nog goed de thuiswedstrijd van vorig seizoen tegen Willem II herinneren (6-1). We werden in de eerste paar minuten weggespeeld, maar stonden bij rust wel met 4-0 voor. Vier kansen, vier goals. Ja, we hadden Luuk de Jong. Maar nu moeten andere jongens opstaan."

Ondertussen neemt wel het gemor toe bij PSV. Een groot deel van de 25.000 supporters die donderdag aanwezig was in het Philips Stadion trakteerde de spelers ondanks het bereiken van de volgende ronde na het laatste fluitsignaal op een striemend fluitconcert.

"Het publiek wil spektakel zien en wij ook. Het kenmerkt deze spelersgroep dat iedereen net in de kleedkamer zat met een gevoel van dat we dik hadden moeten winnen. We zijn kritisch naar elkaar. Het publiek heeft vandaag een belangrijke rol gespeeld door ons negentig minuten lang te steunen. Het is voor ons zaak om snel te groeien en volwassener te worden", besloot Viergever.

