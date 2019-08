Mark van Bommel is ondanks het teleurstellende 0-0-gelijkspel tegen FK Haugesund redelijk te spreken over het spel van PSV. De coach vindt dat zijn ploeg voldoende perspectief heeft.

PSV had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen en is dus zeker van een plek in de play-offs van de Europa League, maar de spelers overtuigden niet en verlieten onder een fluitconcert het veld.

"We wilden wat laten zien en dat lukte niet helemaal, maar mijn spelers zijn jonge honden die heel graag willen", zei Van Bommel in het Philips Stadion voor de camera van Veronica.

"Zondag tegen ADO Den Haag wonnen we met 3-1 en hadden we wel tien doelpunten kunnen maken. Vanavond kregen we ook genoeg kansen. Het zegt niet alles dat we een zwakke tegenstander hadden, want dat zou betekenen dat de nummer één nooit van de nummer zeventien kan verliezen."

Bij een van de spaarzame kansen van PSV stuit Donyell Malen op de keeper van Haugesund. (Foto: Pro Shots)

'Wil publiek compliment geven'

Van Bommel was daarnaast lovend over voor de PSV-supporters. "Er kwam vanavond 25.000 man voor een wedstrijd tegen Haugesund en dat verdient een compliment. Niet om te slijmen, het ís gewoon zo. We moeten blij zijn dat ze er zijn."

PSV staat in de play-offs van de Europa League tegenover het Cypriotische Apollon Limassol, dat Austria Wien uitschakelde. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in Eindhoven.

De ploeg van Van Bommel vervolgt de competitie zondag met een uitduel met Heracles Almelo. De wedstrijd in stadion Erve Asito begint om 20.00 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League