Een zwak PSV heeft zich donderdag ten koste van FK Haugesund voor de play-offs van de Europa League geplaatst. De Eindhovenaren hadden na de 0-1-zege in de heenwedstrijd voldoende aan een teleurstellend 0-0-gelijkspel in het Philips Stadion.

PSV creëerde amper kansen en ontsnapte in de slotfase zelfs aan een verlenging tegen de huidige nummer negen van de Noorse competitie. De ploeg stelde desondanks wel 'gewoon' een ticket veilig voor de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi.

Bij PSV ontbrak Hirving Lozano. De aanvaller kampt met een voetblessure en is bovendien op weg naar Napoli. Hij is al persoonlijk rond met de Italianen en wacht op een akkoord tussen beide clubs over een transfersom van rond de 40 miljoen euro.

In de play-offs staat PSV volgende week donderdag (thuis) en de donderdag daarop (uit) tegenover het Cypriotische Apollon Limassol, dat in de derde voorronde het Oostenrijkse Austria Wien uitschakelde.

Donyell Malen kreeg voor rust de grootste kans. (Foto: Pro Shots)

PSV begint nog aardig aan return

PSV begon nog wel aardig aan de return tegen Haugesund. De thuisclub had al na drie minuten op voorsprong kunnen staan, ware het niet dat de rebound na een listig schot van Bruma niet kon worden benut door twee PSV'ers.

Het spel van PSV daalde vervolgens naar een bedenkelijk niveau. Het elftal van Mark van Bommel wist een half uur lang amper een fatsoenlijke aanval op de mat te leggen en had het geluk dat Haugesund de kwaliteit ontbeerde om daarvan te profiteren.

Pas in het laatste kwartier kwam PSV wat vaker in het vijandelijke strafschopgebied en kreeg de ploeg zowaar twee grote kansen. Eerst schoot Donyell Malen van dichtbij in het zijnet en even later stuitte Denzel Dumfries op doelman Helge Sandvik.

Met Jordan Teze voor de geblesseerde Dumfries probeerde PSV na rust voor wat meer structuur in het spel te zorgen, maar dat bleef aanvankelijk bij goede bedoelingen. In de openingsfase was een afstandsschot van Cody Gakpo het enige wapenfeit.

Met Mo Ihattaren in de ploeg kwam er wat leven bij PSV in de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Haugesund dicht bij de 0-1

Haugesund mocht daardoor lange tijd hoop blijven koesteren op een stunt, maar de Noren kwamen lang niet echt dicht bij een doelpunt. Een afstandsschot van Sondre Tronstad dat 5 meter naast ging, was lange tijd de beste poging aan de kant van de bezoekers.

Met Mo Ihattaren als invaller binnen de lijnen bij PSV werd het in het laatste half uur wel wat levendiger. De pas zeventienjarige middenvelder had een kwartier voor tijd zelfs de 1-0 op zijn schoen, maar zijn poging werd op miraculeuze wijze van de lijn gehaald door Tronstad.

Die misser kwam PSV vlak voor tijd nog bijna duur te staan. Martin Samuelsen kopte een voorzet rakelings naast en Bruno Leite raakte na een slim hakje van Samuelsen de paal, waardoor het bij 0-0 bleef.

Dat resultaat leverde PSV weliswaar een plek in de play-offs op, maar ook een fluitconcert en waarschijnlijk weinig vertrouwen voor de uitwedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo en het daaropvolgende tweeluik met Limassol.

