AZ heeft donderdag moeiteloos de play-offs van de Europa League bereikt. De ploeg van trainer Arne Slot was in Den Haag met 4-0 te sterk voor FC Mariupol uit Oekraïne.

Bij rust was het 2-0 dankzij Calvin Stengs en Thomas Ouwejan, waarna Stijn Wuytens voor de derde treffer tekende en het vlak voor tijd door een eigen goal 4-0 werd. Vorige week eindigde de heenwedstrijd in Oekraïne in 0-0, al was AZ toen ook al veel beter.

De return werd gespeeld in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, omdat zaterdag een deel van het dak van het stadion in Alkmaar was ingestort.

In de strijd om een plek in de poulefase van de Europa League staat AZ tegenover het Belgische Royal Antwerp, dat in een verlenging afrekende met het Tsjechische Viktoria Plzen.

AZ hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De Alkmaarders wonnen de eerste twee wedstrijden van het Eredivisie-seizoen.

AZ veel sterker dan Mariupol

Vanaf de eerste minuut was het donderdag eenrichtingsverkeer in Den Haag, al had AZ moeite om echte kansen te creëren tegen het verdedigend ingestelde Mariupol. Schoten van Oussama Idrissi en Fredrik Midtsjø werden gekraakt.

Na twintig minuten werd eindelijk een gaatje gevonden en direct was het raak. Rechtsback Jonas Svensson vond Stengs en de aanvaller rondde fraai en beheerst af in de verre hoek.

AZ liet er geen twijfel over bestaan wie de plek in de play-offs verdiende. Nog voor rust scoorden de Alkmaarders voor de tweede keer, toen Ouwejan op aangeven van Stengs raak schoot.

In de tweede helft kroop Mariupol iets meer uit zijn schulp. AZ kwam echter geen moment echt in de problemen en het publiek in Den Haag mocht nog twee keer juichen. Wuytens kopte hard raak bij een hoekschop en een Oekraïense verdediger werkte de bal vlak voor tijd in eigen doel.

Stijn Wuytens zette AZ met een kopbal op 3-0. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League