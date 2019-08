Feyenoord-trainer Jaap Stam is tevreden dat zijn ploeg de return bij Dinamo Tbilisi tot een goed einde heeft gebracht (1-1). Minder te spreken was hij over de tegengoal.

Feyenoord kwam in het zo goed als lege stadion van de Georgiërs vlak na rust op achterstand, nadat Jan-Arie van der Heijden de bal achterin kinderlijk eenvoudig verspeelde. Via Eric Botteghin hield Feyenoord alsnog een gelijkspel over aan het duel, nadat er thuis al met 4-0 was gewonnen.

Stam erkende dat Van der Heijden in de fout ging, maar wilde dat zijn centrale verdediger niet kwalijk nemen. "Ook op topniveau kan je onder druk in de fout gaan, dat kan je de spelers niet verwijten. We maken de verkeerde keuze in wie we aanspelen."

Volgens de voormalig top-verdediger is de fout inherent aan de manier waarop Feyenoord wil spelen. "We willen vanuit de achterhoede opbouwen en dan worden er soms verkeerde keuzes gemaakt. Dat wil je natuurlijk niet, maar dat heeft niets te maken met kwetsbaar zijn achterin."

Stam vond het onnodig dat Feyenoord niet net als een week geleden won van het matige Dinamo. "We moeten hier gewoon winnen, want we hadden de controle. We kregen vanaf het begin alle tijd om op te bouwen."

De oud-international had op een stormloop van Dinamo gerekend, maar de Georgiërs trokken zich juist terug om vanuit de counter op kansen te loeren. "Daar waren we waakzaam voor. Je weet nooit hoe het gaat lopen als zij snel scoren, maar dat hebben we in de eerste helft goed geregeld."

Steven Berghuis verveelde zich door de troosteloze ambiance. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Plicht gedaan, nu snel weg'

Via Steven Berghuis kreeg Feyenoord al vroeg een kans op de openingstreffer, maar de Oranje-international raakte de paal. Hij wekte daarna mede door de troosteloze ambiance de indruk nog weinig trek in de wedstrijd te hebben.

"Ik verveelde me een beetje. Dat kon je wel zien, dacht ik", zei de aanvaller, die nog geel kreeg voor het wegtrappen van de bal, tegen FOX Sports. "De wedstrijd was geen pretje, nee. Dit is niet waar je het als voetballer voor doet. Het was sfeerloos en een beetje sloom allemaal."

Liever had de oud-AZ'er gezien dat er meer kabaal in het stadion was. "De omstandigheden werkten tegen. Er zat geen publiek, wij stonden op een voorsprong van 4-0 en de tegenstander maakte amper aanstalten om een doelpunt te maken. Ze wilden er helemaal geen wedstrijd van maken en gunden ons de bal."

Hij was vooral opgelucht dat Feyenoord geen averij opliep. "We hebben onze plicht gedaan. We zijn door naar de play-offs in de Europa League. En nu wegwezen hier."

In de play-offs neemt Feyenoord het op tegen Hapoel Beer Sheva uit Israël. Die ploeg rekende af met IFK Nörrkoping uit Zweden. De Nederlandse spits Nigel Hasselbaink scoorde voor Hapoel.

