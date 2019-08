Feyenoord heeft donderdag zonder al te veel inspanning de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League bereikt. In Georgië werd het in een matig duel 1-1 tegen Dinamo Tbilisi, nadat vorige week thuis al met 4-0 was gewonnen.

De wedstrijd werd in een zo goed als leeg stadion gespeeld, vanwege een straf die Dinamo van de UEFA had gekregen. Er was alleen plaats voor 140 aanhangers van de Rotterdammers.

De doelpunten vielen pas na rust. Levan Shengelia zette de thuisploeg op voorsprong, na een blunder van Jan-Arie van der Heijden, maar Eric Botteghin zette dat al snel recht.

Feyenoord speelt in de play-offs tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva of IFK Norrköping uit Zweden. De eerste wedstrijd tussen die twee ploegen eindigde in 1-1.

Vermeer was vlak na rust kansloos bij de 1-0 van Shengelia. (Foto: Pro Shots)

Berghuis raakt paal in openingsfase

Trainer Jaap Stam deed in de Boris Patsjadze Dinamo Arena onder meer een beroep op jongelingen als Lutsharel Geertruida en Wouter Burger en aanwinst Luciano Narsingh. De niet geheel fitte Leroy Fer was in Rotterdam achtergebleven.

De coach had zijn ploeg gewaarschuwd voor een flitsende start van Dinamo, maar daar bleek geen enkele sprake van. De eerste grote kans was zelfs voor Feyenoord, maar gelegenheidsspits Steven Berghuis raakte de paal.

Ook daarna hadden de Rotterdammers een veldoverwicht, zonder echt gevaarlijk te worden. Feyenoord speelde in een te laag tempo om het zwakke Dinamo echt onder druk te zetten.

Eric Botteghin herstelde de achterstand al snel. (Foto: Pro Shots)

Doelpunten vallen na rust

De thuisploeg kwam na rust uit het niets op 1-0, nadat Van der Heijden de bal achterin kinderlijk eenvoudig verspeelde. Shengelia profiteerde door Vermeer met een schuiver kansloos te laten.

Via Botteghin stond het al snel 1-1. De Braziliaanse aanvoerder was uit een hoekschop trefzeker, door zijn eigen rebound te benutten. Met name Narsingh liet daarna de nodige kansen op een Rotterdamse voorsprong liggen. Zo schoot hij met links net over.

Stam gunde diep in de tweede helft aanwinst Liam Kelly zijn debuut, terwijl ook de jonge spits Naoufal Bannis zijn eerste Europese minuten mocht maken. Bannis kreeg in de slotfase een kans op de 1-2, maar de jeugdinternational van Oranje schoot uit de draai voorlangs.

