Ricky van Wolfswinkel moet maanden toekijken bij FC Basel. De dertigjarige spits laat zich opereren aan een hersenaandoening en is minimaal een half jaar uit de roulatie.

Van Wolfswinkel liep vorige week in het Europese thuisduel met LASK Linz een hersenschudding op en in de scans die volgden, bleek dat hij al langere tijd een aneurysma in zijn hersenen heeft.

Een aneurysma is een uitstulping in een bloedvat, wat kan leiden tot een hersenbloeding. "Ik ben blij dat het aneurysma nu is ontdekt en niet veel later", aldus de Nederlander.

"Ik lig er sowieso zes maanden uit. Hoe snel ik daarna terugkeer op het veld, kan ik nog niet zeggen. Het hangt af van de reactie na de operatie."

Van Wolfswinkel speelt sinds de zomer van 2017 voor FC Basel. Eerder kwam hij uit voor Vitesse, FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis.

Onlangs droeg hij namens FC Basel met een goal bij aan de uitschakeling van PSV in de tweede voorronde van de Champions league. Bovendien was de spits in het nieuws omdat hij werd begeerd door Feyenoord, maar zijn komst bleek niet haalbaar.