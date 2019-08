Dinamo Tbilisi-Feyenoord ·

Stam: 'Moeten gewoon de aanval zoeken'

Hoewel Feyenoord een 4-0 overwinning uit de thuiswedstrijd verdedigt, is trainer Jaap Stam niet van plan om zich met zijn ploeg vanavond in Tbilisi in te gaan graven. "We willen ons eigen spel op de mat leggen en dus aan gaan vallen. Zij zullen het ongetwijfeld gaan proberen, dus we zullen ook zelf moeten proberen om kansen te creëren."