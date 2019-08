Feyenoord begint donderdag met Luciano Narsingh en Lutsharel Geertruida in de basis aan de return tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

Narsingh neemt in Georgië als rechtsbuiten de plek over van Luis Sinisterra, die zondag uit bij sc Heerenveen (1-1) nog aan de aftrap stond. Op de rechtsbackpositie start Geertruida in plaats van Rick Karsdorp, die niet speelgerechtigd is.

Op het middenveld kiest trainer Jaap Stam opnieuw voor de jonge Wouter Burger op de plek van Leroy Fer, die nog niet geheel fit is en om die reden niet is meegereisd naar Tbilisi.

Feyenoord ligt op koers voor het bereiken van de play-offs van de Europa League, want de heenwedstrijd werd vorige week in De Kuip overtuigend met 4-0 gewonnen. In de eventuele play-offs wacht het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva.

PSV en AZ spelen later op de avond

Later op de avond strijden ook PSV en AZ in een goede uitgangspositie om een plek in de Europa League-play-offs. Beide duels beginnen om 20.30 uur.

PSV speelt thuis tegen het Noorse Haugesund in de wetenschap dat uit met 0-1 werd gewonnen en AZ ontvangt FC Mariupol uit Oekraïne na de doelpuntloze heenwedstrijd van vorige week.

Dinamo Tbilisi-Feyenoord start om 18.30 uur. Vanwege een straf van de UEFA wordt het duel in het Boris Pajtsjadzestadion zonder thuispubliek afgewerkt. Vanuit Rotterdam zijn 140 supporters meegereisd.

Opstelling Dinamo Tbilisi: Najera; Mongil, Medioub, Kobouri; Rukhaia, Papava, Ninua, Kimadze; Shengelia, Kavtaradze, Kardava.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Tapia, Kökçü, Burger; Narsingh, Berghuis, Larsson.