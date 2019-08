De transfer van Nasser El Khayati van ADO Den Haag naar Qatar SC is donderdag afgerond. Beide clubs hebben overeenstemming bereikt over een overgang, meldt de Eredivisionist.

De dertigjarige El Khayati tekent bij de club uit het Midden-Oosten een contract voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen. ADO doet geen melding over de hoogte van de transfersom.

De aanvallende middenvelder was zelf al weken rond met de club uit het Midden-Oosten, maar een overeenstemming tussen ADO Den Haag en Qatar SC bleef uit.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As meldt op de clubwebsite dat de overgang lang op zich liet wachten, omdat Qatar SC niet aan de door ADO gewenste transfersom wilde voldoen.

"Het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser. We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt."

El Khayati speelde dit seizoen nog niet

De clubtopscorer van vorig seizoen (zeventien doelpunten) had nog een contract tot het eind van dit seizoen bij ADO. El Khayati speelde vanwege de transfersoap dit seizoen nog geen wedstrijd voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk.

De geboren Rotterdammer hoopt bij Qatar SC, dat vorig seizoen aan degradatie uit de Qatar Stars League ontsnapte, in beeld te komen bij het Marokkaanse elftal. Hij wacht nog op zijn interlanddebuut.

El Khayati speelde sinds de zomer van 2017 voor ADO, dat hem toen op huurbasis overnam van Queens Park Rangers. Dat werd een half jaar later omgezet in een vast verblijf.

Hij maakte in 2008 zijn profdebuut bij FC Den Bosch en speelde daarna voor NAC Breda en Olympiakos Nicosia. Hij deed vervolgens een stap terug naar amateurclub Kozakken Boys, waarna Burton Albion hem naar Engeland haalde. Die club verruilde hij vervolgens voor 'QPR'.