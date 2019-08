De langverwachte transfer van Nasser El Khayati van ADO Den Haag naar Qatar SC is donderdag afgerond. FC Twente neemt Calvin Verdonk op huurbasis over van Feyenoord, terwijl FC Groningen zich versterkte met de Marokkaan Ahmed El Messaoudi en de Zweed Joel Asoro.

De dertigjarige El Khayati tekent bij de club uit het Midden-Oosten een contract voor twee jaar, met een optie op een derde seizoen. ADO doet geen mededeling over de hoogte van de transfersom.

De aanvallende middenvelder was zelf al weken rond, maar overeenstemming tussen ADO Den Haag en Qatar SC bleef uit.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As meldt op de clubsite dat de overgang lang op zich liet wachten, omdat Qatar SC niet aan de door ADO gewenste transfersom wilde voldoen.

"Het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser. We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt."

El Khayati speelde dit seizoen nog niet

De clubtopscorer van vorig seizoen (zeventien doelpunten) had bij ADO nog een contract tot het eind van dit seizoen. El Khayati speelde vanwege de transfersoap dit seizoen nog geen wedstrijd voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk.

De geboren Rotterdammer hoopt bij Qatar SC, dat vorig seizoen aan degradatie uit de Qatar Stars League ontsnapte, in beeld te komen bij het Marokkaanse elftal. Hij wacht nog op zijn interlanddebuut.

El Khayati speelde sinds de zomer van 2017 voor ADO, dat hem toen op huurbasis overnam van Queens Park Rangers. Dat werd een half jaar later omgezet in een vast verblijf.

Hij maakte in 2008 zijn profdebuut bij FC Den Bosch en speelde daarna voor NAC Breda en Olympiakos Nicosia. Hij deed vervolgens een stap terug naar amateurclub Kozakken Boys, waarna Burton Albion hem naar Engeland haalde. Die club verruilde hij vervolgens voor 'QPR'.

Calvin Verdonk speelt tot de winterstop op huurbasis voor FC Twente. (Foto: Pro Shots)

FC Twente huurt Verdonk voor half jaar

Verdonk maakt voor een half jaar op huurbasis de overstap van Feyenoord naar FC Twente. De Tukkers waren op zoek naar een nieuwe linksback, vanwege de zware knieblessure die José Matos afgelopen weekend opliep.

De 22-jarige Verdonk, die nog tot het eind van het seizoen onder contract staat in Rotterdam, kiest er zelf voor om maar een half jaar naar Enschede te gaan. Hij wil daarna de overstap maken naar de Noord-Amerikaanse competitie MLS, die aan het begin van het kalenderjaar van start gaat.

De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, waarvoor hij afgelopen seizoen tot achttien officiële duels kwam. Hij werd eerder verhuurd aan PEC Zwolle en NEC Nijmegen.

Ahmed El Messaoudi speelde vorig jaar met Fortuna Sittard al in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen strikt El Messaoudi en Asoro

FC Groningen verwelkomde met El Messaoudi en Asoro juist twee spelers. De 24-jarige in België geboren Marokkaan El Messaoudi komt over van KV Mechelen en heeft voor drie jaar getekend. Asoro wordt voor een jaar gehuurd van Swansea City, met een koopoptie.

El Messaoudi speelde afgelopen seizoen al in de Eredivisie. Fortuna Sittard huurde de enkelvoudig international toen van Mechelen. Eerder kwam hij uit voor Lierse SK en Standard Luik.

"Ahmed kan zowel controlerend spelen op het middenveld als belangrijk zijn in het meepikken van doelpunten en assists", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de clubsite. "Hij beschikt over prima fysieke voorwaarden en geeft ons daarmee extra body en lengte."

De directeur prijst de snelheid van Asoro, die eerder voor Sunderland speelde. "Hij staat bekend als een groot talent in Zweden en heeft op heel jonge leeftijd al de overstap gemaakt naar Engeland. Hij krijgt bij ons de kans om zijn talent te laten zien en dan is het aan hem om ons allemaal te overtuigen."

El Messaoudi en Asoro zijn al de tiende en elfde versterking voor FC Groningen. FC Emmen is de enige Eredivisionist die actiever was op de transfermarkt.