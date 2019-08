Arsenal-spelers Mesut Özil en Sead Kolasinac kunnen volgens manager Unai Emery zaterdag in actie komen tegen Burnley. De twee begonnen dinsdag weer met trainen nadat ze afgelopen weekend vanwege "ernstige veiligheidsincidenten" buiten de selectie werden gehouden voor het eerste competitieduel.

"Ze zijn 100 procent klaar om te spelen", zei Emery donderdag over Özil en Kolasinac op zijn wekelijkse persconferentie. "Mentaal zijn ze 100 procent gefocust op de ploeg. Ik ben natuurlijk blij dat ze weer terug zijn. Ik wil ze helpen om hun leven weer wat te normaliseren."

Gewapende personen probeerden de dertigjarige Özil drie weken geleden in zijn auto te overvallen. De vier jaar jongere Kolasinac, die net daarvoor met de Duitse spelmaker en diens vrouw in een restaurant had gegeten, greep echter in en joeg de overvallers weg door met zijn vuisten te dreigen.

Kolasinac liet via sociale media direct weten dat het goed ging met hem en zijn ploeggenoot, maar Arsenal meldde vorige week vrijdag in een korte verklaring dat de twee vanwege "verdere veiligheidsincidenten" buiten de selectie werden gehouden voor het Premier League-duel met Newcastle United (0-1-zege).

"Het welzijn van onze spelers en hun familie is altijd onze belangrijkste zorg. We hebben na overleg met hen besloten om ze buiten de selectie te houden", schreef de club uit Londen, zonder te vertellen wat er precies aan de hand was.

De politie maakte bekend dat twee 27-jarige mannen op 8 augustus zijn opgepakt buiten het huis van Özil in het noorden van Londen. Zij moeten op 6 september voor de rechter verschijnen. De politie denkt dat het incident bij het huis van Özil geen verband houdt met de overval van twee weken eerder.

Nog niet zeker of Özil en Kolasinac zullen spelen

Emery wilde donderdag nog niet zeggen of Özil en Kolasinac zaterdag ook daadwerkelijk in actie zullen komen tegen Burnley.

"Elke dag geeft ons meer informatie", zei de Spaanse coach. "We zullen tot morgen wachten om te besluiten of ze zullen spelen. Als ze elke dag trainen, zijn ze beschikbaar en dat is goed nieuws voor ons."

Arsenal tegen Burnley begint zaterdag om 13.30 uur in het Emirates Stadium.

