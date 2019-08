Virgil van Dijk zit bij de laatste drie kanshebbers voor de prijs van Speler van het Jaar van de Europese voetbalbond UEFA. De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft concurrentie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

De UEFA Men's Player of the Year Award wordt op 29 augustus uitgereikt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco.

Op dezelfde dag wordt ook bekend wie de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het vorige Champions League-seizoen zijn. Vorige week werd al bekend dat Van Dijk en Matthijs de Ligt kans maken op de prijs van beste verdediger en Frenkie de Jong een van de drie genomineerden is bij de middenvelders.

De UEFA reikt sinds het seizoen 2010/2011 de UEFA Men's Player of the Year Award uit. Daarvoor heette de prijs de UEFA Club Footballer of the Year.

Vorig jaar won de Kroatische middenvelder Luka Modric van Real Madrid de titel. FC Barcelona-vedette Messi won de prijs in 2008/2009, 2010/2011 en 2014/2015 en Juventus-ster Ronaldo was volgens de UEFA in de seizoenen 2007/2008, 2013/2014, 2015/2016 en 2016/2017 de beste. Liverpool-verdediger Van Dijk kan de eerste Nederlandse winnaar worden.

De UEFA-prijs, die alleen kan gaan naar voetballers die voor een Europese club spelen, staat los van de door het Franse tijdschrift France Football uitgereikte Gouden Bal en de door de wereldvoetbalbond uitgereikte titel FIFA Speler van het Jaar. Voor die laatste prijs behoren Van Dijk, De Ligt en De Jong tot de tien genomineerden.

Miedema valt net buiten shortlist

Vivianne Miedema is net buiten de shortlist van drie gevallen voor de UEFA-prijs voor Speelster van het Jaar. De Nederlandse spits van Arsenal eindigde als vierde in de verkiezing onder trainers en journalisten.

De award zal sowieso gaan naar een speelster van Champions League-winnaar Olympique Lyon, want de Engelse Lucy Bronze, de Noorse Ada Hegerberg en de Française Amandine Henry zijn genomineerd.

Vorig jaar ging de prijs naar de Deense Pernille Harder. Een jaar eerder won Lieke Martens de award die bestaat sinds het seizoen 2012/2013.