FC Utrecht heeft het contract van Gyrano Kerk donderdag met een jaar verlengd, tot medio 2023. De begeerde aanvaller lijkt daardoor in ieder geval dit seizoen bij de Domstedelingen te blijven.

"Gyrano is een vaste en belangrijke kracht in ons eerste elftal, die zich de voorbije seizoenen geweldig heeft ontwikkeld. Met zijn power, snelheid en acties is hij een belangrijk wapen in onze aanval", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

"Het vervult ons met trots dat Gyrano zich, ondanks de vele interesse in hem, langer aan ons heeft gecommitteerd. Hij voelt zich goed in Utrecht en gelooft in de ambities van de club."

De 23-jarige Kerk doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Utrecht en maakte in januari 2014 zijn debuut in het eerste elftal van de Eredivisie-subtopper. De rechtsbuiten speelde tot dusver 109 officiële duels voor Utrecht, waarin hij 24 keer scoorde en 27 assists gaf.

Kerk, die in het seizoen 2015/2016 aan Helmond Sport werd verhuurd en tot 2017 ook regelmatig voor Jong FC Utrecht in actie kwam, beleefde twee seizoenen geleden zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht en heeft nu een vaste basisplaats.

Gyrano Kerk in actie tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Kerk goed aan seizoen begonnen

De geboren Amsterdammer is sterk aan het huidige seizoen begonnen. In de eerste vier officiële duels scoorde Kerk twee keer en leverde hij drie assists. Zijn prestaties zorgden ervoor dat veel clubs interesse toonden in de aanvaller.

"Maar Gyrano heeft er bewust voor gekozen zijn contract met een jaar open te breken", zegt zaakwaarnemer Richinel Bryson van Ceasar Sports Account tegen VI. "Hij had weg gekund, maar voelt het vertrouwen van de club. Ook wil hij de club graag helpen bij de ambitieuze toekomstplannen die er liggen."

Mede door de productiviteit van Kerk is Utrecht momenteel gedeeld koploper in de Eredivisie. Alleen AZ won net als de ploeg van trainer John van den Brom de eerste twee competitiewedstrijden. Utrecht, dat al afrekende met ADO Den Haag (2-4) en PEC Zwolle (3-1), gaat zondag op bezoek bij Feyenoord.

Kerk kan zich met zijn ploeg dit seizoen volledig op de competitie richten, want Utrecht slaagde er niet in het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. De huidige nummer twee van de Eredivisie verloor in de tweede voorronde over twee wedstrijden van Zrinjski Mostar uit Bosnië en Herzegovina.

