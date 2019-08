Frank Lampard zit er niet heel erg mee dat Chelsea woensdagavond na strafschoppen de strijd om de Europese Super Cup van Liverpool heeft verloren. De manager van 'The Blues' is onder de indruk van de manier waarop zijn ploeg speelde in Istanboel, al baalt hij wel van het fysieke voordeel dat 'The Reds' genoten.

"Ik heb respect voor Liverpool en ze hebben kansen gehad, maar voor mij is het duidelijk dat wij het sterkste team waren", zei Lampard na het duel tegen Engelse media. "We hadden soms wat pech of waren onzorgvuldig in de afronding. Maar ik ben met name trots op de prestatie van het team."

Chelsea, dat in de reguliere speeltijd en verlenging tot scoren kwam via Olivier Giroud en Jorginho, trok in de strafschoppenserie aan het kortste eind tegen Liverpool. Doelman Adrián stopte de beslissende penalty van Tammy Abraham en voorkwam zo dat Lampard zijn eerste prijs veroverde als coach van Chelsea.

"Ik heb Tammy gezegd dat hij zich geen zorgen moet maken", aldus Lampard over de misser van zijn jonge spits. "Dat hij genoeg vertrouwen heeft om de vijfde penalty te nemen, is alleen maar goed. Iedereen kan een strafschop missen. Wat ik wil, is een jonge speler die het vertrouwen heeft om er in ieder geval te staan."

Lampard licht gefrustreerd door speelschema

Lampard ging na het duel ook nog even in op de rustdagen die zijn ploeg had om zich voor te bereiden op het treffen met Liverpool. Chelsea speelde zondag nog in de Premier League tegen Manchester United, terwijl Liverpool twee dagen eerder al in actie kwam en zodoende meer tijd had om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

"Liverpool was daardoor duidelijk in het voordeel", zei Lampard. "Het was niet te zien, want we bleven 120 minuten alles geven. Maar het is jammer dat het ene team voor zo'n belangrijke wedstrijd twee dagen meer heeft om zich voor te bereiden dan het andere team. Ik wil daar niet over zeuren, maar een beetje frustrerend is het wel."

Ondanks het verlies houdt Lampard wel een goed gevoel over aan de verloren Super Cup. De voormalige middenvelder ziet, zeker gezien de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Manchester United van zondag op Old Trafford, genoeg aanknopingspunten.

"Ik hou niet van verliezen", bekende Lampard. "Daar ben ik, net als iedereen bij Chelsea, heel slecht in. Maar we waren gewoon wat onfortuinlijk tegen Liverpool. Ik ben heel blij met mijn spelers. Als dit een voorbode is van wat we dit seizoen kunnen laten zien, dan is dat een heel goed teken."