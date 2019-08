Jürgen Klopp had na het winnen van de Europese Super Cup met Liverpool niet alleen mooie woorden over voor zijn elftal. De Duitser is ook lovend over de manier waarop de vrouwelijke arbitrage woensdagavond te werk ging in Istanboel.

"Na de wedstrijd zei ik tegen het arbitrale trio dat, als we net zo goed waren geweest als zij, we met 6-0 hadden gewonnen", aldus Klopp na de overwinning op Chelsea na strafschoppen tegen Engelse media. "De scheidsrechter (Stephanie Frappart, red.) deed het geweldig, net als de rest van het team."

Het was woensdagavond voor het eerst dat een vrouw de leiding had over een topduel bij de mannen. Frappart floot wel al vaker op het hoogste podium - ze had begin juli de leiding over de WK-finale bij de vrouwen tussen Oranje en de Verenigde Staten - maar toch ging het in aanloop naar het duel vooral over haar aanstelling.

Klopp kan zich voorstellen dat het niet makkelijk was voor Frappart en haar collega's om de wedstrijd in goede banen te leiden. "Er lag ontzettend veel druk op ze door het historische aspect. Op zulke momenten is het belangrijk om kalm te blijven, zeker in zo'n intense wedstrijd", aldus de Duitser.

"Ik heb heel veel respect voor de manier waarop de arbitrage met de druk om is gegaan. Het was echt een geweldig optreden. Ik was het overigens niet helemaal eens met de strafschop die Chelsea in de verlenging kreeg, maar daar hoeven we het wat mij betreft niet meer over te hebben."

Adrián spreekt van 'gekke week' na heldenrol

Na reguliere speeltijd stond het nog 1-1 in het Vodafone Park en door doelpunten van Sadio Mané en Jorginho (strafschop) in de verlenging was er een penaltyserie nodig om de winnaar te bepalen. Uitgerekend Liverpool-keeper Adrián kroonde zich tot matchwinner door de strafschop van Tammy Abraham te stoppen.

De 32-jarige Adrián tekende negen dagen geleden pas een contract bij Liverpool, dat hem transfervrij overnam van West Ham United. Hij is normaal gesproken tweede doelman, maar stond tegen Chelsea onder de lat door de blessure van eerste keuze Alisson.

"Welkom bij Liverpool", zei een trotse Adrián lachend bij BT Sport. "Het is echt een gekke week geweest, maar dankzij mijn teamgenoten was het niet heel lastig voor me. Ik ben heel blij voor de fans van Liverpool dat we deze prijs hebben gepakt."

Klopp was zelf ook verrast door het optreden van Adrián. "Ik zou niet eens weten waar hij twee weken geleden was toen we tegen Manchester City speelden en wanneer hij voor het laatst in actie kwam namens West Ham. Hij moest er tegen Chelsea direct staan en dat deed hij. Dat is ongelooflijk."