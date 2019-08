Frank de Boer heeft zijn eerste prijs met Atlanta United in de wacht gesleept. 'The Five Stripes' wonnen woensdagavond (lokale tijd) met 3-2 van Club América in de finale van de Campeones Cup, waarin de kampioen van Mexico het opneemt tegen de kampioen van de Verenigde Staten.

De ploeg van De Boer ging uitstekend van start voor eigen publiek en nam in de vijfde minuut de leiding via Emerson Hyndman. Renato Ibarra (ex-Vitesse) bracht de Mexicanen kort daarna op gelijke hoogte.

Atlanta wist niet tot veel kansen te komen in de eerste helft en kreeg na rust een domper te verwerken, nadat Roger Martínez er 1-2 van maakte. De achterstand werd in een tijdsbestek van vijf minuten ongedaan gemaakt door goals van Jeff Larentowicz en clubtopscorer Josef Martínez. Laatstgenoemde benutte een strafschop.

Een rode kaart voor Bruno Valdez hielp Atlanta verder in het zadel, waarna de ploeg van De Boer het numerieke overtal rustig uitspeelde.

De Boer is in de race om nog meer prijzen te pakken met Atlanta United, waar hij bezig is aan zijn eerste seizoen. Zijn team staat tweede in de Eastern Conference en speelt op 28 augustus nog de Amerikaanse bekerfinale tegen Minnesota FC.