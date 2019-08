Liverpool heeft woensdag de Europese Super Cup gewonnen. De houder van de Champions League rekende na penalty's af met Chelsea, dat dit jaar de Europa League veroverde.

Tammy Abraham werd de schlemiel in de penaltyserie door als enige speler te missen. Na 120 minuten stond er in het Vodafone Park in Istanbul 2-2 op het scorebord.

Chelsea was in de eerste helft de sterkere ploeg en kwam tien minuten voor rust via Olivier Giroud op voorsprong. Sadio Mané bracht Liverpool drie minuten na de pauze langszij en maakte er in de verlenging 2-1 van. Jorginho zorgde vanaf de stip voor een stand van 2-2 na 120 minuten.

Bij Liverpool speelde Virgil van Dijk de hele wedstrijd mee en mocht Georginio Wijnaldum na ruim een uur spelen invallen. Ki-Jana Hoever bleef de hele wedstrijd op de bank, de van PEC Zwolle overgekomen Sepp van den Berg behoorde niet tot de selectie.

De wedstrijd stond onder leiding van Stéphanie Frappart, die als eerste vrouw ooit op zo'n groot podium een wedstrijd tussen twee mannenteams mocht fluiten. De 35-jarige Française had vorige maand nog de leiding over de WK-finale die door de Oranjevrouwen werd verloren van de Verenigde Staten.

Frank Lampard kende afgelopen weekend een dramatisch debuut als Chelsea-coach door bij de start van de Premier League met 4-0 van Manchester United te verliezen. Liverpool opende het seizoen juist uitstekend met een 4-1 zege op Norwich City.