Liverpool heeft woensdag de Europese Super Cup gewonnen. De houder van de Champions League rekende na penalty's af met Chelsea, dat afgelopen seizoen de Europa League veroverde.

Na 120 minuten stond er in het Vodafone Park in Istanboel 2-2 op het scorebord. Tammy Abraham werd vervolgens de schlemiel in de penaltyserie door als enige speler vanaf elf meter te missen.

Chelsea was in de 36e minuut op voorsprong gekomen door een treffer van Olivier Giroud. Sadio Mané bracht Liverpool drie minuten na de pauze langszij en maakte er in de verlenging 2-1 van. Jorginho zorgde vanaf de stip voor de gelijkmaker.

Bij Liverpool speelde Virgil van Dijk de hele wedstrijd mee en mocht Georginio Wijnaldum na ruim een uur spelen invallen. Ki-Jana Hoever bleef de hele wedstrijd op de bank, de van PEC Zwolle overgekomen Sepp van den Berg behoorde niet tot de selectie.

De wedstrijd stond onder leiding van Stéphanie Frappart, die als eerste vrouw ooit op zo'n groot podium een wedstrijd tussen twee mannenteams mocht fluiten. De 35-jarige Française had vorige maand nog de leiding over de WK-finale die door de Oranjevrouwen werd verloren van de Verenigde Staten.

Voor Liverpool is het de vierde keer dat de Europese Super Cup in de wacht wordt gesleept. Eerder lukte dat 'The Reds' in 1977, 2001 en 2005.

Chelsea terecht op voorsprong bij rust

Liverpool kwam in het stadion van Besiktas het best uit de startblokken en kreeg na een kwartier spelen de eerste grote kans. Mohamed Salah slaagde er net niet in om doelman Kepa Arrizabalaga te passeren met een puntertje.

Naarmate de eerste helft vorderde, trok Chelsea het initiatief steeds meer naar zich toe en dat leverde tien minuten voor rust de openingstreffer op. Waar Pedro aanvankelijk nog de pech had dat zijn inzet op de onderkant van de lat belandde, had Giroud wat later wel succes met een diagonaal schot op aangeven van Christian Pulisic.

Diezelfde Pulisic leek er vier minuten later met een knappe schuiver zelfs 2-0 van te maken, maar Frappart keurde het doelpunt op aangeven van haar assistent terecht af wegens buitenspel. Liverpool stelde er voor rust niet veel meer dan een kopbal van Van Dijk uit een corner tegenover.

De Franse arbiter Stéphanie Frappart mocht als eerste vrouw ooit een wedstrijd op dit niveau fluiten. (Foto: Pro Shots)

Liverpool langszij door sterke invalbeurt Firmino

Liverpool-trainer Jürgen Klopp greep halverwege in door Roberto Firmino in te brengen voor Alex Oxlade-Chamberlain. De Braziliaan bewees direct zijn waarde door de bal uit de kluts bij Mané te krijgen, waarop de Senegalees de stand in de 48e minuut in evenwicht bracht.

Beide ploegen gaven elkaar daarna weinig meer toe, al kroonde Van Dijk zich uit een van de schaarse kansen bijna tot matchwinner. Een kwartier voor tijd (met inmiddels ook Wijnaldum binnen de lijnen) zag de aanvoerder van Oranje zijn inzet via de hand van Kepa, de paal en de lat uit de doelmond verdwijnen.

Ook Chelsea besliste de wedstrijd nog bijna binnen de reguliere speeltijd, maar nadat een treffer van de voormalige Vitesse-huurling Mason Mount werd afgekeurd wegens buitenspel moest een verlenging uitkomst brengen.

Sadio Mané was twee keer trefzeker voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Abraham schlemiel in strafschoppenserie

Dat extra half uur begon uitstekend voor Liverpool, dat via opnieuw Mané (en wederom voorbereidend werk van Firmino) na 95 minuten voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong kwam. Een lichte overtreding van doelman Adrián op invaller Abraham stelde Jorginho echter in staat om zes minuten later vanaf de stip de stand alweer in evenwicht te brengen.

Ondanks zijn sterke invalbeurt stapte Abraham uiteindelijk als schlemiel van het veld. De 21-jarige Engelsman zag in de penaltyreeks zijn inzet gekeerd worden door Adrián en was daarmee de enige van de tien strafschoppennemers die in de fout ging. Van Dijk en Wijnaldum namen geen penalty voor hun rekening.

Voor Chelsea-coach Frank Lampard is het mislopen van de Europese Super Cup al de tweede tegenslag sinds zijn aanstelling. Afgelopen weekend kende hij een dramatisch debuut door in de Premier League met 4-0 van Manchester United te verliezen.

Liverpool begon juist uitstekend aan de competitie met een 4-1 zege op Norwich City. De ploeg van Klopp moest eerder wel het Community Shield na penalty's aan Manchester City laten.