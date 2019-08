AZ-trainer Arne Slot is niet bang dat het voor zijn ploeg lastiger wordt om de play-offs van de Europa League te bereiken, nu de return tegen het Oekraïense Mariupol donderdag op kunstgras gespeeld moet worden.

Door het deels instorten afgelopen weekend van het dak van het AFAS Stadion wijkt AZ voor de komende thuisduels uit naar het stadion van ADO Den Haag. In tegenstelling tot in de thuishaven in Alkmaar ligt daar kunstgras.

"De ondergrond zal niet bepalend zijn", zegt Slot, die zijn ploeg vorige week in Oekraïne doelpuntloos gelijk zag spelen, woensdag vooruitblikkend op de return in de derde voorronde van de Europa League.

"De wedstrijd zal worden beslist op basis van de individuele klasse van een speler of een scheidsrechter die wel of geen strafschop geeft. Dat soort beslissingen hebben een veel grotere invloed dan de ondergrond waarop we spelen."

"Bovendien zijn onze jongens gewend om op kunstgras te spelen. We spelen daar natuurlijk regelmatig op in de Eredivisie en hebben daar op het AFAS Trainingscomplex ook de beschikking over."

De spelers van AZ werkten woensdag de training af in het stadion van ADO. (Foto: Pro Shots)

Slot onder de indruk van gastvrijheid ADO

AZ moest snel op zoek naar een nieuwe locatie nadat zaterdag door de harde wind een deel van het dak van het AFAS Stadion naar beneden kwam. ADO Den Haag bood de helpende hand, waardoor de Alkmaarders in ieder geval de komende twee thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion afwerken.

"Ik ben ongelooflijk onder de indruk van wat de mensen van ADO hier voor ons gedaan hebben en hoe hartelijk ze ons ontvangen hebben", zegt Slot, die ook vol lof is over de medewerkers van zijn eigen club. "Bijzonder dat dit stadion in zo'n korte tijd een AZ-look heeft gekregen."

AZ zal in Den Haag in ieder geval moeten scoren nadat het eerste duel vorige week in 0-0 eindigde. "We kregen toen veel mogelijkheden, maar echt grote kansen bleven uit. Dat zal morgen anders moeten. Ik verwacht dat we in ieder geval net als in de uitwedstrijd een groot veldoverwicht zullen hebben."

Slot kan donderdag in Den Haag beschikken over een volledig fitte selectie. De aftrap is om 20.30 uur.