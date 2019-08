Feyenoord-trainer Jaap Stam hoopt dat zijn ploeg niet te makkelijk denkt over de return in de voorrondes van de Europa League tegen Dinamo Tbilisi. De Rotterdammers verdedigen in het lege stadion van de Georgiërs een 4-0-voorsprong.

Volgens de oud-international moet zijn ploeg vanaf het eerste fluitsignaal scherp zijn. "We mogen ons niet laten overrompelen in het begin", waarschuwde hij woensdag op de persconferentie. "Van gemakzucht mag geen sprake zijn."

Feyenoord had vorige week van meet af aan een groot overwicht, maar dat werd pas in de slotfase in doelpunten omgezet. Door drie treffers in de laatste tien minuten werd de score van 1-0 naar 4-0 opgevoerd.

"Ik heb vorige week na de wedstrijd al gezegd dat deze return heel belangrijk is", benadrukte Stam dan ook. "De voorsprong is hartstikke mooi, maar we willen ook hier een goed resultaat behalen. Daar zijn de jongens op gebrand."

'Leeg stadion levert vreemde sfeer op'

Dat moet vanaf 18.30 uur gebeuren in een zo goed als lege Boris Paichadze Dinamo Arena. De thuisploeg mag geen eigen toeschouwers binnenlaten, omdat de club door de UEFA is gestraft vanwege racisme. Feyenoord mag wel 140 fans een plaats bieden.

Stam heeft zelf ook weleens in een leeg stadion gespeeld. "Dat leverde een vreemde sfeer op, dat blijft je wel bij."

Hij doet in de Georgische hoofdstad geen beroep op een aantal vaste krachten, onder wie Leroy Fer en Yassin Ayoub.

Fer is nog niet helemaal fit, nadat hij het vorige seizoen afsloot met een blessure. "We kijken ook naar de langere termijn en daarom was het niet verstandig hem nu mee te nemen."

Als Feyenoord standhoudt, treft het in de vierde en laatste voorronde het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De eerste wedstrijd tussen die twee clubs eindigde vorige week in Zweden in een 1-1-gelijkspel.

