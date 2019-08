Voetballer Emilio Sala en piloot David Ibbotson, die op 21 januari verongelukten toen ze met een privévliegtuig op weg waren van Nantes naar Cardiff, zijn volgens onderzoekers in de cockpit blootgesteld aan schadelijke waarden van het giftige gas koolstofmonoxide.

De Britse instantie die vliegtuigongelukken onderzoekt, de Air Accidents Investigation Branch (AAIB), meldt woensdag in een update (pdf) dat er in het bloed van Sala een sterk verhoogde concentratie van carboxyhemoglobine (COHb) is aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolstofmonoxide.

Als de concentratie carboxyhemoglobine in het bloed boven de 50 procent ligt, is er volgens de AAIB kans op een hartaanval en raken mensen buiten bewustzijn. Bij Sala is een COHb-saturatie van 58 procent gevonden.

Het lichaam van Ibbotson is niet teruggevonden, maar de AAIB noemt het waarschijnlijk dat ook de piloot vergiftigd is, aangezien er in het vliegtuig (een Piper PA-46 Malibu) geen scheiding is tussen de cockpit en de cabine.

De 28-jarige Sala vloog in januari van zijn oude club Nantes in Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff City, maar het vliegtuig verdween boven het Kanaal. De Argentijnse spits was met 17 miljoen euro de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Cardiff City.