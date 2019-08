Voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson, die op 21 januari verongelukten toen ze met een privévliegtuig op weg waren van Nantes naar Cardiff, zijn volgens onderzoekers in de cockpit blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid van het giftige gas koolmonoxide.

De Britse instantie die vliegtuigongelukken onderzoekt, de Air Accidents Investigation Branch (AAIB), meldt woensdag in een update (pdf) dat er in het bloed van Sala een sterk verhoogde concentratie van carboxyhemoglobine (COHb) is aangetroffen, wat duidt op vergiftiging door koolmonoxide.

Als de concentratie carboxyhemoglobine in het bloed boven de 50 procent ligt, is er volgens de AAIB kans op een hartaanval en raken mensen buiten bewustzijn. Bij Sala is een COHb-saturatie van 58 procent gevonden.

Het lichaam van Ibbotson (59) is nog vermist, maar de AAIB noemt het waarschijnlijk dat ook de piloot vergiftigd is, aangezien er in het vliegtuig (een Piper PA-46 Malibu) geen scheiding is tussen de cockpit en de cabine. "En het is duidelijk dat koolmonoxidevergiftiging ervoor kan zorgen dat een piloot minder goed of helemaal niet meer een vliegtuig kan besturen", schrijft de AAIB.

De instantie heeft zijn onderzoek nog niet afgerond en trekt (nog) geen conclusies over de doodsoorzaak van Sala en Ibbotson. Bij sectie op het lichaam van Sala in februari werd vastgesteld dat hij om het leven was gekomen door hoofd- en borstletsel.

Familie van Sala vraagt om nieuw onderzoek

De AAIB onderzoekt nog hoe de koolmonoxide in de cabine kan zijn gekomen. De instantie meldt al wel dat er bij vliegtuigen als de Piper PA-46 Malibu kans is op koolmonoxidevergiftiging, omdat de motor hoge concentraties koolmonoxide produceert.

Die moeten normaal gesproken afgevoerd worden via het uitlaatsysteem, maar door bijvoorbeeld een slechte afsluiting van de cockpit of een lek in het ventilatiesysteem kan het giftige gas in de cabine terechtkomen.

De familie van Sala heeft opgeroepen om het wrak van het vliegtuig zo snel mogelijk te bergen voor verder onderzoek. "De familie heeft veel vragen nu er hoge waarden van koolmonoxide zijn gevonden in het lichaam van Emiliano", stelt de familie in een verklaring via zijn advocaat.

"Hoe hij stierf, zal te zijner tijd vastgesteld worden. De familie vindt dat het vliegtuig uitgebreid onderzocht moet worden. De familie en het publiek moeten weten hoe de koolmonoxide de cabine in is gekomen."

De 28-jarige Sala vloog in januari van zijn oude club Nantes in Frankrijk naar zijn nieuwe club Cardiff City, maar het vliegtuig verdween boven het Kanaal. De Argentijnse spits was met 17 miljoen euro de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Cardiff City.

Een beeld van het wrak van de Piper PA-46 Malibu op de bodem van het Kanaal. (Foto: ANP)