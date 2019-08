PSV moet het donderdag in de return in de derde voorronde van de Europa League tegen het Noorse Haugesund mogelijk stellen zonder Hirving Lozano, die met een lichte blessure kampt. De Mexicaan lijkt bovendien voor een vertrek naar Napoli te staan.

De 24-jarige Lozano viel zondag tegen ADO Den Haag (3-1-zege) uit met een voetkwetsuur, al liet trainer Mark van Bommel na de wedstrijd al weten dat het waarschijnlijk meevalt.

"Lozano heeft gisteren niet met de groep meegetraind. We moeten even kijken of hij inzetbaar is, we spelen natuurlijk pas morgenavond", zei Van Bommel woensdag op zijn perspraatje.

Lozano wordt al dagen in verband gebracht met een transfer naar Napoli. Volgens de laatste geruchten naderen de Serie A-club en PSV een akkoord over een bedrag van zo'n 40 miljoen euro.

Pereiro sowieso onbeschikbaar

In tegenstelling tot Lozano is het zeker dat Van Bommel tegen Haugesund niet over Gastón Pereiro kan beschikken. De Uruguayaan liep onlangs op de training een gebroken sleutelbeen op.

"Gastón ligt er een tijd uit. Ik kan niet precies zeggen hoelang dat is", aldus Van Bommel, die zich weinig zorgen maakt. "We hebben genoeg kwaliteit in onze selectie om zijn afwezigheid op te vangen."

De coach doelt daarbij op onder anderen Érick Gutiérrez. "Als het elftal goed samenspeelt, creëer je situaties waar je de bal kan veroveren. 'Guti' deed dat zondag tegen ADO heel goed. Als het team goed functioneert, kan het individu uitblinken."

PSV-Haugesund begint donderdag om 20.30 uur in het Philips Stadion. De Eindhovenaren wonnen het heenduel vorige week met 0-1 en liggen dus op koers voor het bereiken van de play-offs.