De Nederlandse kranten zijn het er een dag na de 3-2-overwinning van Ajax op PAOK over eens dat de Amsterdammers nog veel werk te verrichten hebben. In de Griekse pers wordt vooral schande gesproken van de arbitrage.

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA op achterstand, maar boog dat mede door twee strafschoppen van Dusan Tadic om in een 3-1-voorsprong. In de slotminuten werd het nog spannend.

"In de openingsfase werd duidelijk dat PAOK in de zo gevreesde omschakeling de defensieve vraagtekens van de ploeg van Erik ten Hag opnieuw blootlegde", concludeert het AD, dat genoot van de drang van Ajax, maar vooral kritisch is.

"Een grote kans voor spits Chuba Akpom uit een counter was een waarschuwingsschot, gevolgd door een pegel van Dimitris Pelkas. Ook uit de omschakeling. Het leidde voor de openingstreffer al tot een onrustige Johan Cruijff ArenA. Niet langer louter vol euforie en bravoure, maar vooral vol twijfels."

Het spel van Ajax is voor de Volkskrant reden om nog eens in te zoomen op het zomerse vertrek van een aantal belangrijke spelers. "Overduidelijk voelbaar was het gemis van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong", schrijft de krant. "De ploeg ontbeert lengte bij spelhervattingen, meedogenloosheid en organisatievermogen achterin en controle en creativiteit op het middenveld."

'Ajax kan alleen in vijfde versnelling'

Volgens Trouw is Ajax ten opzichte van het sterke vorige seizoen weinig veranderd, maar oogt de ploeg van Ten Hag in Europese wedstrijden onzekerder.

"De return in de derde voorronde van de Champions League werd, conform het vorig seizoen beproefde recept, opnieuw een Europese avond van de allerhoogste intensiteit voor Ajax", beschrijft het dagblad.

"Alsof het elftal, opgezweept door het eigen publiek, maar één standje kent: recht vooruit in de vijfde versnelling. Het is attractief, vermakelijk, maar ook een beetje als koorddansen op een dun touw. Het kan zo fout gaan."

Griekse media halen uit naar UEFA

De Griekse sportkranten begrijpen niets van de beslissingen van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson, die Ajax maar liefst drie strafschoppen gaf. Tadic miste de eerste en benutte de andere twee.

"PAOK wilde verrassen in Amsterdam, maar de Engelse scheidsrechter dacht daar anders over", is het oordeel van Metrosport, dat kopt met "UEFA maffia".

"De scheidsrechter gaf liefst drie strafschoppen, zag voorafgaand aan de derde geen overtreding op Matos en zag in de slotfase een handsbal over het hoofd. Het is opmerkelijk dat van dat laatste geen herhaling werd getoond door de Nederlandse regie."

Ook volgens Sport24 speelde arbiter Pawson een belangrijke rol. "PAOK weerstond de druk van Ajax, dat veel hulp kreeg van de scheidsrechter. Het toppunt was de derde strafschop, waar niemand iets van begreep."

Sportkrant SDNA haalt net als Metrosport uit naar de UEFA. "Het is duidelijk dat de UEFA er voor wil zorgen dat Ajax in de Champions League komt", schrijft het medium, dat een opsomming geeft van alle fouten die Pawson zou hebben gemaakt.