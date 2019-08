Ajax heeft zich dinsdag ten koste van PAOK met behoorlijk veel moeite geplaatst voor de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers wonnen na de 2-2 van vorige week in Griekenland met 3-2 in de return in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kwam in eigen huis op achterstand door een doelpunt in de 23e minuut van oud-Feyenoorder Diego Biseswar, maar voorkwam daarna een verrassende uitschakeling in het miljoenenbal in een bij vlagen verhitte wedstrijd.

Eerst maakte Tadic er in de 42e minuut met zijn tweede strafschop (hij had de eerste vlak daarvoor nog gemist) 1-1 van, waarna Ajax in de slotfase uitliep naar 3-1 dankzij een kopbal van Nicolas Tagliafico en opnieuw een strafschop van Tadic.

In blessuretijd tekende Biseswar met een schot in de verre hoek nog voor 3-2, maar in de laatste minuut kregen de Grieken geen kansen meer op de derde treffer.

Ajax, dat vorig seizoen nog in de halve finale stond, neemt het voor een plek in de groepsfase van de Champions League op tegen APOEL Nicosia. De ploeg uit Cyrpus maakte dinsdag de 1-2-nederlaag goed tegen het Azerbeidzjaanse FK Qarabag: 0-2.

Diego Biseswar scoorde tweemaal voor PAOK. (Foto: Pro Shots)

Dolberg op tribune bij Ajax

Bij Ajax ontbrak opvallend genoeg Kasper Dolberg in de wedstrijdselectie. De Deense spits, die kwakkelt met zijn vorm, moest op de tribune plaatsnemen.



Ajax kreeg in de beginfase niet echt grip op het fysiek sterke PAOK. De thuisclub was met het drukzetten vaak een stap te laat en gaf daardoor veel ruimte weg in de omschakeling, waardoor PAOK er regelmatig gevaarlijk uit kon komen.

Toch was de eerste grote kans voor Ajax. Donny van de Beek stond na een fraaie combinatie met Hakim Ziyech oog in oog met Alexandros Paschalakis, maar de doelman van PAOK kwam als winnaar uit die strijd.

Dat moment zorgde er niet voor dat Ajax beter ging spelen. De ploeg bleef slordig en kreeg daar halverwege de eerste helft de rekening voor gepresenteerd. Nadat Chuba Akpom vlak daarvoor al hopeloos over had geschoten, was het Biseswar die wel raak punterde.

Na de 0-1 greep Ajax wel het intiatief en het was dan ook wachten op de 1-1. Tadic kreeg daar in de 32e minuut de uitgelezen mogelijkheid voor, maar hij zag na een overtreding op David Neres zijn eerste strafschop gekeerd worden door Paschalakis.

Dusan Tadic mist de eerste van zijn drie strafschoppen. (Foto: Pro Shots)

Tadic schiet tweede strafschop wel raak

Tadic kreeg tien minuten later alweer een herkansing vanaf elf meter. Hij nam na een handsbal van Biseswar opnieuw de verantwoordelijk en verschalkte dit keer wel Paschalakis met een stiftje door het midden van het doel.

Met Noussair Mazraoui op het middenveld in plaats van Razvan Marin (invaller Sergiño Dest werd rechtsback) probeerde Ten Hag in de rust meer balans in zijn elftal te krijgen, maar ook in de tweede helft golfde het spel op en neer.

Zo was Ajax dicht bij de voorsprong via Ziyech (schot uit de bovenhoek geranseld door Paschalakis) en Neres (ruim naast met zijn mindere rechterbeen) en speelde PAOK na balverlies van Mazraoui een overtalsituatie van drie aanvallers tegen één verdediger heel slecht uit.

In het laatste gedeelte van de tweede helft was het meer spannend dan goed, maar redde Ajax het wel met kunst- en vliegwerk. Tagliafico kopte uit een corner de 3-2 binnen en Tadic schoot zijn derde penalty van de avond ook raak: 3-1.

In de blessuretijd werd het nog spannend nadat Biseswar van een meter of veertien André Onana verschalkte in de verre hoek. PAOK ging massaal op zoek naar de derde treffer, maar kreeg daar geen kansen meer op.

Nicolás Tagliafico maakte de belangrijke tweede treffer voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen in de voorronde Champions League