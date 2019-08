Donny van de Beek wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars verwacht niet dat de middenvelder deze transferperiode nog vertrekt bij Ajax.

"Ik ga ervan uit dat Van de Beek blijft", zei Overmars dinsdag voor de return tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League tegen Ziggo Sport. "Het zal denk ik niet lang duren voordat daar duidelijkheid over is. Er zijn zeker clubs die zich hebben gemeld, maar ik heb goede hoop dat het voor ons positief zal aflopen."

Van de Beek beschikt bij Ajax nog over een contract dat tot medio 2022 doorloopt, maar de 22-jarige middenvelder staat zelf niet onwelwillend tegenover een transfer. De Oranje-international zei afgelopen weekend wel dat hij zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn toekomst wil.

Ajax slaagde er eerder deze zomer in om vaste krachten, die net als Van de Beek in verband werden gebracht met een transfer, te behouden. Zo tekende zowel Hakim Ziyech als David Neres onlangs een verbeterd contract bij de Amsterdammers en besloten ook onder anderen André Onana en Nicolás Tagliafico te blijven.

Overmars benadrukt dat hij in ieder geval niet van plan is om in de laatste week van de transferperiode nog spelers te verkopen. "Voor een bepaalde datum wil ik duidelijkheid hebben. Welke datum dat precies is, doet er niet toe. Als je naar de selectie kijkt, denk ik dat we de zaakjes goed op orde hebben en het team in grote lijnen al staat."

Donny van de Beek geniet interesse van Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

Overmars zinspeelt op nieuw contract Veltman

Niet alleen Van de Beek wordt in verband gebracht met een transfer; ook Joël Veltman zou kunnen vertrekken bij Ajax. De verdediger geniet naar verluidt interesse van West Ham United, maar Overmars hoopt dat Veltman blijft.

"Ik heb een paar gesprekken gehad met Joël en hem enkele situaties voorgelegd. Hij is een kind van de club en speelt van iedereen in de selectie het langst bij Ajax, dus dan probeer je wel met iemand mee te denken", vertelt Overmars.

"Natuurlijk had hij graag een transfer gemaakt, maar we moeten onszelf niet in de voet schieten. We hebben Jöel nodig. We zullen er alles aan doen om hem op een nette manier hier te laten blijven. Het zou zomaar kunnen dat ook hij zijn contract verlengt."

Ajax speelt dinsdag in de Johan Cruijff ArenA de return tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd van vorige week in Griekenland eindigde in een 2-2-gelijkspel.