Virgil van Dijk vindt het geslacht van de scheidsrechters in de voetballerij niet van belang. De verdediger van Liverpool krijgt woensdagavond bij de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Chelsea te maken met de Franse arbiter Stéphanie Frappart.

"Het geslacht van de scheidsrechter is niet belangrijk, als hij of zij maar kwaliteit heeft", zei Van Dijk dinsdag op een persconferentie in Istanboel. "Ze is aangesteld voor deze wedstrijd omdat ze goed genoeg is."

"Als je naar het cv van Frappart kijkt, dan verdient ze het om deze wedstrijd te leiden. Ze heeft al heel wat grote wedstrijden gefloten in haar carrière", zegt de international van Oranje.

Ook Frank Lampard heeft er geen probleem mee dat een vrouw het duel om de Super Cup fluit. De Chelsea-trainer ging zelfs nog een stapje verder dan Van Dijk: "Ik vind het mooi dat ik onderdeel van deze historische wedstrijd mag zijn."

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. (Foto: Pro Shots)

Frappart floot deze zomer WK-finale

Frappart debuteerde afgelopen seizoen als eerste vrouwelijke arbiter in de Franse Ligue 1. Ze had deze zomer de leiding bij de finale van het WK voor vrouwen tussen Nederland en de Verenigde Staten (0-2).

In Istanboel krijgt Frappart woensdag assistentie van twee andere vrouwen. Haar landgenote Manuela Nicolosi en de Ierse Michelle O'Neal fungeren als grensrechters.

Het is overigens niet de eerste keer dat een vrouw een wedstrijd tussen twee mannenteams in een Europese competitie leidt. De Zwitserse Nicole Petignat floot tussen 2004 en 2009 drie voorrondewedstrijden in de toenmalige UEFA Cup.

Stéphanie Frappart voelt geen extra druk voor de wedstrijd van woensdag. (Foto: Pro Shots)

Frappart: 'Mijn leven is veranderd door deze wedstrijd'

De 35-jarige Frappart zei dinsdag geen extra druk te voelen nu ze als eerste vrouw voor een groot internationaal publiek een mannenduel fluit. "We trainen veel en zijn altijd klaar om welke wedstrijd dan ook te leiden."

"Doordat ik al in de Ligue 1 heb gefloten, ben ik bekend met de gevoelens en emoties die bij een mannenwedstrijd komen kijken en weet ik hoe ik die moet managen."

De Française vertelde dat "haar leven veranderd is" sinds begin deze maand bekend werd dat ze het duel tussen Liverpool en Chelsea mag fluiten. "Ik ben nu over de hele wereld populair."

Frappart geeft een gele kaart bij een duel in de Franse Ligue 2. (Foto: Pro Shots)

'Ze is erg dapper, let maar op'

Met de Turk Cüneyt Çakir wordt Frappart woensdag bijgestaan door een mannelijke vierde official. "We hebben ons samen op deze wedstrijd voorbereid en Frappart doet dezelfde trainingen en fitheidstesten als haar mannelijke collega's. Er is echt geen enkel verschil."

"Ik vind haar als arbiter erg dapper. Ze heeft moed en neemt zonder twijfelen een impopulaire beslissing. Dat zul je woensdagavond zien, let maar op."

De Super Cup tussen Champions League-winnaar Liverpool en Europa League-winnaar Chelsea begint woensdag om 21.00 uur. Behalve Van Dijk behoren ook de Nederlanders Georginio Wijnaldum en de pas zeventienjarige Ki-Jana Hoever tot de selectie van Liverpool.