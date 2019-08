De Oranjevrouwen spelen de EK-kwalificatieduels met Rusland en Slovenië dit najaar respectievelijk in het Philips Stadion en de GelreDome, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

Het zijn de laatste wedstrijden van 2019 voor de Oranjevrouwen. De verliezend WK-finalist neemt het op dinsdag 8 oktober eerst in Eindhoven op tegen Rusland en op dinsdag 12 november wacht in Arnhem een duel met de Slovenen.

De Oranjevrouwen speelden twee keer eerder in het Philips Stadion, waar plaats is voor 35.000 toeschouwers. In april 2018 werd Noord-Ierland met ruime cijfers verslagen (7-0) en in juni van dit jaar was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een oefenwedstrijd te sterk voor Australië (3-0).

Het kwam één keer eerder voor dat de Oranjevrouwen een wedstrijd in de GelreDome speelden. Mexico werd begin april in een oefenwedstrijd met 2-0 verslagen.

De eerste thuiswedstrijd van Oranje in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 is op dinsdag 3 september tegen Turkije en wordt gespeeld in het Abe Lenstra Stadion. Nederland neemt het in poule A ook op tegen Kosovo en Estland.

In totaal zijn er negen poules in de EK-kwalificatie. De groepswinnaars en de drie beste nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Engeland. De resterende zes nummers twee moeten play-offs spelen om een van de drie overgebleven tickets te bemachtigen.