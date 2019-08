FC Bayern heeft dinsdag met Ivan Perisic eindelijk de gewenste aanvallende versterking binnengehaald. De dertigjarige buitenspeler wordt voor een jaar gehuurd van Internazionale, met een optie tot koop.

"Ivan zal ons direct helpen met zijn ervaring op internationaal topniveau", zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic op de site van Bayern. "Hij heeft een goede techniek en kan flexibel ingezet worden in de aanval. Ik weet zeker dat hij zich snel thuis zal voelen, aangezien hij de Bundesliga en onze coach Niko Kovac goed kent."

De Duitse kampioen was al lange tijd op zoek naar vervangers voor vleugelaanvallers Franck Ribéry en Arjen Robben, die deze zomer na lange dienstverbanden vertrokken uit München.

Bayern had interesse in Manchester City-speler Leroy Sané, maar de Duitser liep anderhalve week geleden een zware knieblessure op. De 'Rekordmeister' werd ook in verband gebracht met Hakim Ziyech, maar de spelmaker verlengde vorige week zijn contract bij Ajax.

Perisic speelde tussen 2011 en 2015 al in de Bundesliga namens Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. In de zomer van 2015 stapte de 82-voudig international van Kroatië voor zo'n 19 miljoen euro over naar Internazionale, waar hij in vier seizoenen tot 37 goals in 141 competitieduels kwam.

Bayern begint het nieuwe Bundesliga-seizoen vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC.

Bekijk het programma van de Bundesliga