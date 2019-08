Jaap Stam heeft goede hoop dat hij op redelijk korte termijn over Nicolai Jørgensen kan beschikken. De Deense spits is al vanaf het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd aan een knie.

"Het gaat goed met hem. Hij is inmiddels weer op het veld bezig en dat is al heel positief. We bekijken van dag tot dag hoe zijn situatie eruitziet en wat we met hem kunnen gaan doen", zegt Stam maandag op de site van Feyenoord.

"Dat wil niet zeggen dat hij binnen een paar dagen kan spelen. Hij is nu bezig aan een individueel traject. Daarna moet hij in de groep gaan trainen en aan de groep gaan wennen. Dat vergt een bepaalde opbouw."

Omdat naast Jørgensen ook Dylan Vente niet fit is, speelde Feyenoord de laatste twee wedstrijden - tegen Dinamo Tbilisi (4-0) en sc Heerenveen (1-1) - met buitenspeler Steven Berghuis als centrale aanvaller. Stam wil nog niet prijsgeven of hij donderdag ook op die manier gaat spelen in de return in Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.

Hij gaat gezien de uitgangspositie misschien ook spelers sparen. "We kijken goed naar de fitheid van onze selectie. Het is aan ons om het zo te managen en te plannen dat we zo fris mogelijk aan de aftrap staan en een resultaat halen waarmee we de volgende ronde halen."

'We zijn als team nog steeds in opbouw'

Stam baalt nog altijd van het gelijkspel tegen Heerenveen van zondag, vooral omdat het contrast met drie dagen eerder tegen Tbilisi, toen Feyenoord overtuigde, zo groot was.

"Het is altijd lastig uit te leggen hoe resultaten precies ontstaan. Je zag een verschil in frisheid bij ons, terwijl we zondag een stuk minder vast aan de bal waren. Daarbij heeft het ook te maken met de manier van spelen van de tegenstander."

"Bovendien zijn we als team nog steeds in opbouw en moeten we nog steeds groeien. We hebben te maken met jonge spelers, die meerdere wedstrijden moeten gaan spelen op een bepaald niveau. Dat zijn allemaal dingen om rekening mee te houden."

Dinamo Tbilisi-Feyenoord begint donderdag om 18.30 uur en zal als gevolg van een UEFA-straf voor de Georgische club wegens racisme in een leeg stadion worden afgewerkt. Er mogen wel 140 supporters van Feyenoord aanwezig zijn.

Mocht Feyenoord de 4-0-voorsprong met succes verdedigen, dan neemt het het in de vierde en laatste voorronde op tegen het Zweedse IFK Norrköping of het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De heenwedstrijd tussen die twee clubs in Zweden eindigde in een 1-1-gelijkspel.