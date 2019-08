Wesley Sneijder zal volgens David Endt herinnerd worden als een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden. De oud-teammanager van Ajax is onder de indruk van de glansrijke loopbaan van de 35-jarige middenvelder die maandag tot een einde kwam.

"Hij hoort zeker in de top acht. Je moet wat dat betreft positioneel denken. Je kan hem niet vergelijken met iemand als Ruud Krol. Wesley was een kwalitatief uitstekende speler, die op zijn eigen wijze het hoogste heeft bereikt", zegt Endt tegen NUsport.

Endt kent Sneijder al van jongs af aan. Hij zag de Utrechter de jeugdopleiding van Ajax doorlopen en in 2002 namens de Amsterdammers zijn debuut in het betaald voetbal maken. Het was het begin van een route die hem ook nog langs onder meer Real Madrid en Internazionale bracht.

"Wesley was een fenomenaal klein etterig mannetje. Daar zit alles in. Zo was hij vroeger en zo is hij eigenlijk altijd gebleven. Hij probeerde uit alle situaties winst te halen. Ik had een goede band met hem. Maar misschien was hij ook wel aardig tegen me zodat hij goede kaartjes kreeg voor zijn ouders."

"Ik kan me nog goed herinneren dat hij op zijn zestiende meedeed aan een jeugdtoernooi en dat een vriend van mij die scout van Parma is daar ook was. Hij likte zijn vingers af en vertelde me dat hij een juweel had gezien. Wij kenden Wesley al een tijdje en dan valt dat niet eens meer zo op."

Wesley Sneijder in het shirt van Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Sneijder was gewoon een excellerende speler'

Sneijder kende in 2010 zijn succesvolste jaar. Hij won toen met Internazionale de landstitel en wereldbeker en haalde met het Nederlands elftal de finale van het WK in Zuid-Afrika, waarop hij tot de op een na beste speler werd verkozen, achter de Uruguayaan Diego Forlán.

"Dat was zijn beste periode. Hij zat destijds vol met revanchegevoelens ten opzichte van Real Madrid. Hij had met José Mourinho ook een trainer die hem optimaal kon raken en zelfs een beetje pijn kon doen. Het is niet verwonderlijk dat hij in een vrije val raakte toen Mourinho vertrok", aldus Endt.

"Wesley heeft altijd een trainer nodig gehad die hem kon prikkelen. En dat kon niet iedereen. Ik heb daarom het gevoel dat hij 15 procent meer uit zijn loopbaan had kunnen halen dan hij nu heeft gedaan. Dat heeft ook met een stukje motivatie te maken."

Sneijder raakte de afgelopen tijd een beetje in de vergetelheid. Hij nam in september met zijn 134e interland - waarmee hij recordhouder is - nog afscheid van Oranje, maar speelde daarna bijna geen wedstrijd meer voor zijn Qatarese club Al Gharafa.

"Je kan zeggen dat het het mooiste is om te stoppen op je hoogtepunt, maar het is ook mooi om een keer de andere kant van de wereld mee te maken. De laatste drie, vier jaar zullen altijd in de schaduw blijven staan van de jaren daarvoor. Wesley Sneijder was gewoon een excellerende speler", besluit Endt.